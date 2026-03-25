Llega TAKA Fun Park: tecnología, vistas al mar y 754 metros cuadrados de juego para niños en Alicante

Unos niños disfrutan de las instalaciones de TAKA Fun Park, en el Centro Comercial Venecia del Cabo de las Huertas. TAKAFunPark

TAKA Fun Park ya tiene fecha para su gran estreno en Alicante: el próximo 1 de abril abrirá oficialmente sus puertas en la última planta del Centro Comercial Venecia, en la Playa de San Juan, tras un ‘soft opening’ previsto para el viernes 27 de marzo.

El proyecto, promovido por Grupo Magma, aterriza como un parque infantil indoor de nueva generación que combina estructuras de juego físico, tecnología interactiva y espacios pensados para que toda la familia disfrute de la visita.

Con este nuevo espacio, el grupo empresarial da un paso más en la hoja de ruta que ya trazó al apostar por el ocio familiar como complemento -y evolución natural- de su potente presencia en la noche alicantina. Si en su día la estrategia pasaba por redefinir el tardeo y la vida nocturna con locales inmersivos, ahora el foco se desplaza a un público en la treintena y cuarentena que busca planes donde los hijos sean protagonistas sin renunciar a la comodidad de los adultos.

El nuevo parque se extiende sobre 754 metros cuadrados y está diseñado para niños de entre 3 y 12 años, con una Zona Baby gratuita para menores de 3 acompañados por un adulto. A diferencia del clásico parque de bolas masificado, TAKA Fun Park limita su aforo a 80 niños de forma simultánea para garantizar una dinamización personalizada del juego y una experiencia más ordenada y segura.

La propuesta combina toboganes, estructuras de escalada y circuitos físicos con elementos interactivos y tecnología integrada que busca fomentar el movimiento, la creatividad y la cooperación entre niños y adultos. Una de las grandes novedades es el uso de un sistema RFID desarrollado ad hoc, que permite controlar los accesos y mantener una conexión permanente entre padres e hijos dentro del recinto, reforzando la seguridad y la tranquilidad de las familias.

Un nuevo concepto de parque infantil en Alicante. TAKAFunPark

Además de las áreas temáticas infantiles y las zonas de descanso, el espacio se completa con cafetería y oferta de restauración para los mayores. Entre las propuestas destaca Zielo, un ático climatizado con terraza y vistas al Mediterráneo que pretende convertirse en el lugar donde madres y padres puedan tomarse algo, trabajar con el portátil o charlar, mientras los pequeños juegan en un entorno controlado y atendido por personal especializado.

Para Grupo Magma, uno de los nombres más reconocibles del ocio en Alicante, TAKA Fun Park supone algo más que un nuevo local: es el símbolo de una diversificación en marcha. Tras años centrados en la noche, la restauración y los eventos, la compañía se adentra en el segmento familiar con un proyecto que busca abrir nuevas líneas de negocio y responder a unos hábitos de consumo cada vez más orientados a experiencias compartidas en familia.

Los horarios de apertura:

• Miércoles a viernes: 17:00–22:00

• Sábados y domingos: 11:00–22:00

• Lunes y martes: cerrado

El grupo ya adelantó esta visión al explicar que la generación que llenaba sus salas hace una década ahora demanda «otro tipo de locales y experiencias», más compatibles con la conciliación y con el tiempo de calidad con los hijos. TAKA Fun Park traslada al universo infantil el conocimiento acumulado en creación de ambientes y comunidades de clientes, adaptándolo a estándares más exigentes en seguridad, pedagogía del juego y confort para los adultos.

La elección del Centro Comercial Venecia no es casual. Este complejo del Cabo de las Huertas, que llevaba años a la sombra de otros espacios comerciales de la ciudad, encuentra en TAKA Fun Park la oportunidad de reposicionarse como punto de encuentro habitual para familias de Alicante y municipios cercanos.

La tecnología integrada que busca fomentar el movimiento, la creatividad y la cooperación entre niños y adultos. TAKAFunPark

El parque cuenta con parking gratuito y plena accesibilidad en coche y transporte público, lo que facilita su uso recurrente por parte de residentes en la zona y visitantes de otros barrios. La previsión es que el flujo de padres e hijos que acudan a las sesiones de juego contribuya a dinamizar el entorno, impulse a los negocios ya instalados y anime nuevas aperturas vinculadas a la restauración y los servicios familiares.

Desde la compañía confían en que este efecto arrastre convierta Venecia en un pequeño hub de ocio familiar bajo techo, capaz de ofrecer alternativas durante todo el año y con independencia de la meteorología. Una manera de rescatar el pulso de una zona que muchos recuerdan más animada en décadas pasadas y que ahora aspira a renovarse de la mano de un concepto de parque infantil muy distinto al tradicional.

Horarios, reservas y próximos pasos

Las reservas para TAKA Fun Park ya están abiertas en la web oficial, donde se pueden elegir franjas horarias para garantizar el control de aforos y optimizar la experiencia. La recomendación del operador es reservar con antelación, especialmente en fines de semana y festivos, cuando se espera una mayor demanda.

El horario de apertura será de miércoles a viernes de 17:00 a 22:00 y sábados y domingos de 11:00 a 22:00, permaneciendo cerrado los lunes y martes. Además de las sesiones de juego libre, el espacio se prepara para acoger celebraciones de cumpleaños, actividades temáticas y eventos especiales a lo largo del año, con el objetivo de consolidarse como referente del ocio infantil en la provincia.