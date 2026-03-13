Marcela Fernández (AEPA): "El reto principal en materia de igualdad real en la empresa es facilitar la conciliación"

El liderazgo femenino en la provincia de Alicante ha cobrado especial protagonismo en los últimos días tras el reconocimiento a Marcela Fernández, presidenta de la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de la Provincia de Alicante (AEPA), con el Premio Isabel Ferrer 2026.

Este galardón, que concede la Generalitat desde 1999, distingue a las figuras que más han destacado en la promoción de la igualdad real en el tejido social y económico de la Comunitat Valenciana.

Tras recibir este reconocimiento hace unos días, desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con Fernández para conocer qué significa este premio y analizar los retos que todavía afronta la igualdad en el ámbito empresarial de la provincia.

Fernández, licenciada en Derecho y jefa de la Unidad de Relaciones Laborales de la Autoridad Portuaria de Alicante, lidera AEPA desde 2019. La presidenta reconoce que recibir el premio ha sido una sorpresa, ya que habitualmente es ella quien entrega los galardones.

"Me permitió vivir lo que nosotros permitimos a otras tantas mujeres cuando les estamos reconociendo su trabajo", explica sobre el emotivo acto celebrado con motivo del 8M.

Al hacer balance de los méritos que han motivado el reconocimiento, Fernández resume su trayectoria en tres palabras: "trabajo, mucho trabajo".

Su carrera ha estado muy vinculada a la negociación colectiva y al impulso de los planes de igualdad en las empresas.

La presidenta de AEPA defiende que estas herramientas no son solo instrumentos técnicos dentro de las organizaciones. A su juicio, tienen un impacto directo en la vida de las personas.

Los planes de igualdad, sostiene, permiten crear entornos laborales más seguros y libres de discriminación, además de facilitar oportunidades reales de desarrollo profesional.

En el plano personal, Fernández dedica el premio a sus compañeras de la asociación, a sus amistades y, especialmente, a su familia, a quienes agradece el tiempo y la red de apoyo que han hecho posible su trayectoria profesional.

El gran reto: la conciliación

Más allá de los avances logrados, la presidenta de AEPA identifica un desafío claro para el tejido empresarial valenciano.

"El reto principal en materia de igualdad real en la empresa es facilitar la conciliación", afirma.

Fernández observa además un cambio generacional en el mercado laboral. Las nuevas generaciones, explica, priorizan cada vez más aspectos como el tiempo libre, la sostenibilidad o el bienestar personal a la hora de elegir empleo.

"Yo voy a trabajar y quiero unas horas de trabajo de calidad, pero también quiero mis horas de ocio, mis horas de familia y mis horas de vivir como me apetezca", ejemplifica.

Tres décadas de trabajo

En un contexto político donde el feminismo puede generar polarización, Fernández asegura que no percibe retrocesos ni nuevas resistencias en el ámbito empresarial.

Marcela Fernández, AEPA.

A su juicio, el momento actual responde más bien a los frutos de casi tres décadas de trabajo de entidades como AEPA.

"No somos una organización que grite ni tenemos intención de polarizar nada ni nos enfrentamos a nadie", subraya. "Lo único que reclamamos es tener las mismas oportunidades desde la más absoluta normalidad".

Para ilustrar el cambio social, recuerda cómo en los primeros años de la asociación la prensa describía una reunión de un centenar de líderes locales como "unas señoras muy bien vestidas fueron a una reunión". Hoy, afirma, las empresarias son valoradas por el talento que representan.

Una red cada vez más fuerte

Actualmente AEPA cuenta con cerca de 340 asociadas, consolidando una red de empresarias, profesionales y directivas cada vez más influyente en la provincia.

La asociación agrupa a mujeres altamente cualificadas, con una media de edad entre los 45 y 55 años, y con una presencia creciente en sectores innovadores como la investigación, las nuevas tecnologías o la inteligencia artificial.

Fernández destaca que uno de los grandes valores de la organización es el networking que se genera entre las socias. De esas relaciones surgen, en muchas ocasiones, nuevas oportunidades de negocio.

Entre los proyectos recientes surgidos de estas colaboraciones menciona el dispensario marino impulsado conjuntamente entre la Fundación René Quinton y la Fundación UNER para tratar diversas patologías.

Romper barreras internas

Respecto a la escasa presencia de mujeres en los altos cargos empresariales, Fernández rechaza que exista una falta de talento femenino.

En su opinión, muchas veces las barreras son internas y están relacionadas con la inseguridad o el conocido síndrome de la impostora.

"Lo primero que tenemos que resolver es nuestras propias barreras, que son nuestros miedos", afirma, animando a las mujeres a confiar en sus capacidades y dar el paso hacia puestos de mayor responsabilidad.

Aunque reconoce que las cuotas de paridad no son su opción preferida, admite que han servido para visibilizar a profesionales muy preparadas en un entorno empresarial que todavía sigue estando muy masculinizado.

AEPA, 30 aniversario

La asociación se prepara ahora para un año importante. En septiembre celebrará su 30 aniversario con una serie de actos y reconocimientos a su trayectoria.

Entre las iniciativas previstas figura también un viaje institucional a la Comisión Europea en Bruselas.

Además, Fernández destaca la reciente incorporación de AEPA al Consejo Social de la Universidad de Alicante, lo que permite a la entidad tener representación en las dos universidades de la provincia.

"Ahí es donde se forma de verdad el talento", subraya con orgullo, recordando también el reciente Premio Igualdad que la universidad ha concedido a la asociación.

Un consejo

Para las jóvenes que empiezan ahora sus proyectos profesionales o empresariales, Fernández lanza un mensaje claro basado en su propia experiencia.

Recomienda combinar fuerza de voluntad, constancia y una buena red de contactos, además de fijarse en las referentes locales que lograron grandes metas en épocas más difíciles.

Y añade una última clave que, a su juicio, resulta fundamental para el éxito: "Sobre todo, que sean buenas personas".