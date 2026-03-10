El Muelle Live inicia temporada en el Puerto de Alicante con los mejores conciertos, gastronomía y planes familiares

El Muelle Live, el espacio cultural y de ocio situado en pleno corazón del Puerto de Alicante, arranca una nueva temporada reforzando su papel como uno de los puntos de encuentro más destacados de la ciudad.

Su propuesta combina música en directo, arte, gastronomía, creatividad y experiencias al aire libre, ofreciendo planes para todos los gustos y edades a lo largo de toda la temporada.

Aunque la programación oficial se presenta esta semana, el recinto ya abrió sus puertas el pasado viernes 6 de marzo con MarisGalicia, la gran fiesta del marisco. Con entrada gratuita, esta cita gastronómica permite disfrutar de auténticos productos gallegos recién traídos y preparados al momento.

Pulpo, percebes, bogavante, nécoras, centollo y una amplia variedad de mariscos frescos del Atlántico se convierten en protagonistas de un evento pensado para todos los públicos, con amplias mesas, un servicio ágil y un entorno cuidado que aprovecha la belleza del mar Mediterráneo como telón de fondo.

Entre las propuestas que marcarán el ritmo del recinto destacan dos experiencias que convertirán cada fin de semana en un plan diferente.

Los sábados desde las 11h, con entrada libre llega Directos al Muelle, un ciclo de conciertos en directo, punto de encuentro donde ​la brisa del mar, las vistas a la ciudad y ​la música se fusionan para transformar las mañanas en un plan muy completo.

El Muelle Live se convierte en un escenario abierto donde disfrutar de una cuidada programación musical que combina bandas emergentes, grupos de versiones y tributos.

La experiencia se completa con sesiones de dj's locales que conectan cada directo, una zona gastronómica con propuestas de street food y sabores locales, y un market dedicado al talento artesano y al diseño independiente, con una temática diferente cada semana.

La apertura tendrá lugar el sábado 14 de marzo con los conciertos de Lisasinson y TG&SOA, además de sesiones dj durante toda la jornada.

Los domingos, el espacio se transforma con El Muelle Family, una propuesta para disfrutar en familia que comenzará a las 11:00h con entrada libre.

Talleres creativos de magia, robótica, circo, arte o reciclaje para crear cuentos convivirán con conciertos de grupos tributo o de versiones, un market artesano temático y la nueva zona gastronómica del recinto.

Un plan al aire libre donde pequeños y mayores podrán compartir música, creatividad y momentos especiales.

La primera jornada familiar será el domingo 15 de marzo desde las 11h, con talleres a las 12h y el concierto de Xeco Rojo a las 13h.

Grandes conciertos

La temporada 2026 de El Muelle Live contará con una amplia programación de conciertos, festivales y eventos culturales que se desarrollarán a lo largo de los próximos meses.

El 27 de marzo, La Fúmiga llegará a Alicante con L’últim abraç, su gira de despedida tras más de una década de trayectoria, 500 conciertos y millones de reproducciones, en un concierto único concebido como una celebración y homenaje a la música popular valenciana.

El 28 de marzo, el recinto acogerá Latin Paradise Fest, una experiencia donde el ritmo latino será protagonista con la participación de DJ Byron, DJ Sambrano, DJ Walter Min Serrat, DJ Champion, DJ J.L, DJ Pimploy, DJ Erick Sambrano, DJ Iván y DJ Moya, además de la Orquesta Combo Alicante, batucada en directo y una espectacular actuación de salsa caleña.

El 3 y 4 de abril el recinto será escenario del festival Costa Sonora, que reunirá en Alicante a destacados artistas del panorama musical actual como Yung Beef, Kidd Keo, D. Valentino, La Pantera o Metrika, en una gran cita dedicada a la música urbana.

El 11 de abril tendrá lugar el Festival AMA – Aquellos Maravillosos Años, una tarde cargada de nostalgia con los conciertos en directo de La Frontera, La Guardia y Javier Ojeda de Danza Invisible, junto a los DJ’s Valentín Berenguer, Manolo Monge, VideoDJ Ralph, Marcos Amorós y Jorge Morales.

El 19 de abril, Cinema Paradiso – Especial Vehículos Clásicos y Singulares reunirá más de 100 coches y motos clásicas en una jornada que combinará exposición, música y gastronomía.

El 24 de abril, Marta Santos actuará en El Muelle Live consolidándose como una de las voces emergentes más destacadas del panorama nacional.

El 25 de abril llega una cita destacada de Los Atardeceres del Muelle, con el Indie Day, una jornada protagonizada por Carlos Sadness, Niña Polaca y las sesiones DJ de Juanca & Pope Supersubmarina DJ Set y Fascinado Club.

El 26 de abril, el recinto acogerá Malinche Sinfónico, el espectáculo de Nacho Cano que fusiona orquesta sinfónica, banda de rock y una espectacular puesta en escena audiovisual.

El 29 de mayo, el legendario Miguel Ríos ofrecerá un concierto cargado de clásicos que forman parte de la historia del rock en español.

El 6 de junio, la banda valenciana La Gossa Sorda regresará a los escenarios con su esperada gira A Tornallom.

El 13 de junio, el fenómeno internacional La Reina del Flow llegará a Alicante con un espectáculo en directo protagonizado por los artistas de la popular serie musical.

Del 2 al 18 de julio, el ciclo de conciertos Aquarela Music reunirá en directo a grandes artistas como Rosario (el día 2), Pablo Alborán (el día 9), Bandalos Chinos y Silvestre y La Naranja (el día 10), Valeria Castro (el día 11), Anastacia (el día 15), God Save The Queen (el día 16), la Gira de OT 2025 (el día 17) y Luz Casal (el día 18).

El 15 de agosto, Loquillo hará parada en Alicante con su gira Corazones Legendarios, repasando más de cuatro décadas de grandes éxitos del rock español.

El 22 de agosto, Sergio Dalma celebrará el 15º aniversario de Via Dalma con su gira Ritorno a Via Dalma, un homenaje a la música italiana.

El 11 de septiembre, Vanesa Martín llegará con Casa Mía Tour 2026, una propuesta íntima y emocional que refleja la nueva etapa artística de la cantante.

El 26 de septiembre, Raphael regresará a Alicante con Raphaelísimo, un espectáculo que celebra la trayectoria de uno de los artistas más icónicos de la música en español.

Balance de la temporada

El Muelle Live cerró la temporada 2025 con un balance muy positivo tras acoger 27 eventos desde su apertura el 22 de agosto, además de dos citas previas celebradas los días 30 y 31 de julio. En total, 33.549 personas asistieron a los eventos, con una media de 1.243 espectadores por cita.

Sobre el escenario pasaron más de 500 artistas, en una programación que combinó conciertos, espectáculos y diferentes propuestas culturales.

La versatilidad del espacio permite acoger desde formatos íntimos para unas 100 personas hasta grandes eventos de hasta 8.500 asistentes, adaptándose a cada tipo de espectáculo.

Estos datos consolidan al recinto como uno de los nuevos espacios de referencia para la música y la cultura en Alicante, capaz de atraer a públicos diversos y dinamizar la oferta cultural de la ciudad.

Además, el proyecto aspira a ir más allá del ámbito cultural, posicionándose también como un espacio estratégico para el tejido empresarial de la provincia.

Gracias a su carácter polivalente y a su ubicación en el puerto de Alicante, el recinto ofrece un entorno singular para la celebración de presentaciones de marca, congresos, encuentros corporativos, eventos de networking o activaciones empresariales, con el objetivo de convertirse progresivamente en un punto de encuentro entre cultura, empresa y sociedad.

Toda la programación actualizada y la venta de entradas para los diferentes eventos están disponibles en la web oficial: www.elmuellelive.com.