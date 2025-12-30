Sandra, dependienta en una tienda de juguetes: "El gasto para la Navidad es muy variado, pero unos 100 € por niño"

En Navidad los juguetes se convierten en uno de los grandes protagonistas del consumo familiar. Es la época en la que madres, padres y abuelos aprovechan para hacerse con los artículos más deseados por los pequeños, y también el momento en el que el sector registra su mayor volumen de ventas.

Pero no todo el interés recae en los niños: cada vez es más frecuente encontrar adultos apasionados por el mundo del coleccionismo, capaces de reunir auténticas bibliotecas de muñecas, figuras o sets de construcción.

Para conocer cuánto gastan los alicantinos y cuáles son los juguetes más buscados este año, EL ESPAÑOL ha visitado una de las tiendas que la cadena Don Dino tiene en la ciudad de Alicante, concretamente en la calle Castellar.

Allí nos atiende Sandra Díaz López, encargada del establecimiento, que ofrece una radiografía del inicio de la campaña navideña y del comportamiento de los clientes.

Díaz López explica que algunos clientes han empezado ya a adelantar regalos para evitar aglomeraciones y asegurar la disponibilidad de los juguetes más demandados.

Comprar antes de diciembre se ha convertido en una estrategia habitual. Es, asegura, "lo más lógico" porque "luego a lo mejor ya no hay lo que quieres".

Aun así, muchas familias prefieren esperar a las ofertas del Black Friday para intentar obtener mejores precios.

Aunque el catálogo ya está disponible y el ticket de cambio se amplía hasta después de Reyes, el flujo de ventas está siendo "flojito" durante la última semana de noviembre.

Los grandes repuntes, recuerda la encargada, no suelen llegar hasta después del conocido evento comercial.

Lego arrasa

Sobre los productos estrella, la encargada lo tiene claro: "Lego está muy alto". La marca danesa vuelve a liderar las compras, seguida por otros artículos que arrasan entre los más jóvenes y también entre coleccionistas: cartas Pokémon, figuras Funko o coches radiocontrol.

En cuanto a tendencias temáticas, los productos de Miércoles Addams y las muñecas Monster High se venden "un montón". También destaca la popular nevera de las bolas de Mini Brands y el auge del merchandising de Stitch, cuya fama no deja de multiplicarse "desde que salió la peli", señala.

Para la campaña de Reyes, los clásicos juegos de mesa y el pequeño menaje de cocina infantil continúan siendo apuestas seguras. La encargada de Don Dino también hace una mención especial a los carritos para bebés, de su marca: "Es otro de los favoritos".

Sobre el gasto medio

Díaz López reconoce que por ahora el ticket medio está bajo, algo habitual antes del gran pico navideño. Pero cuando llega la campaña fuerte, la cifra se mantiene estable año tras año: "unos 100 € por niño, ciento y pico".

A falta de varias semanas para las fechas clave, la encargada resume así el ambiente en tienda: "Hay gente que se está adelantando, pero están esperando también a que llegue campaña".

El auténtico aumento de afluencia, dice, se producirá más cerca de Navidad.

Durante la visita, también conocemos a parte del equipo que da vida al comercio. Raúl, un estudiante en prácticas de 22 años de la ONCE, apenas lleva una semana trabajando en Don Dino, pero relata con entusiasmo cómo está siendo su primera experiencia en el sector.

Descargar camiones, colocar productos, preparar pedidos online o atender al público son algunas de las tareas que comparte con su compañera Paqui, una de las piezas clave del funcionamiento diario de la tienda.

Juguetes para coleccionistas

Entre los pasillos aparece también Cristian Porcel, cliente habitual y coleccionista apasionado. A sus 31 años conserva en su casa más de 800 muñecas.

Su afición comenzó con las Bratz y, aunque se volvió realmente seria en 2010, ahora siente especial predilección por las Monster High.

Porcel ya tiene decididos sus regalos de Navidad y prefiere comprarlos con antelación. En estas fechas suele gastar entre 200 y 300 euros en juguetes, aunque admite que siempre cae algún capricho para él mismo. Aun así, asegura que lo que más disfruta es la "ilusión de los más pequeños" cuando reciben sus regalos.

Sandra Díaz relata cómo es cada vez más frecuente ver a adultos comprando juguetes para su colección. "Sobre todo en los últimos años lo vemos más". "También se gastan mucho más dinero que los niños", confiesa entre risas.