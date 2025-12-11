La magia navideña llega a Pola Park con la Popi’s Christmas Party y la actuación de Edurne

Pola Park se alista para celebrar su fiesta más especial del año. El 20 de diciembre, el reconocido parque de atracciones acogerá la esperada Popi’s Christmas Party, una cita navideña pensada para disfrutar en familia y que contará con una invitada de lujo: Edurne, quien será la encargada de inaugurar oficialmente el 30º aniversario del parque.

Esta gran fiesta promete llenar cada rincón de Pola Park de magia, alegría y espíritu navideño. El recinto estará completamente tematizado para ofrecer una experiencia inmersiva, repleta de música, espectáculos, animación y muchas sorpresas.

El momento más esperado será la actuación exclusiva de Edurne, que presentará su nuevo álbum Navidad Junto a Ti, poniendo el toque final a una jornada que aspira a convertirse en todo un referente de las fiestas en la provincia.

“Comenzamos la celebración de nuestros 30 años con un evento pensado para emocionar y compartir ilusión”, destacan desde la dirección del parque. “Contar con Edurne en este inicio tan simbólico nos hace especial ilusión. Queremos que esta Navidad marque el comienzo de un año muy importante para Pola Park”.

Durante Popi’s Christmas Party, las familias podrán disfrutar de actividades temáticas, encuentros con personajes, juegos interactivos y espectáculos adaptados a todas las edades.

Además, el parque aprovechará el evento para desvelar algunas de las sorpresas que formarán parte de su programación conmemorativa de 2026, un año en el que Pola Park celebrará tres décadas siendo un referente del ocio mediterráneo.

Información del evento

La fiesta tendrá lugar el sábado 20 de diciembre, de 10:00 a 22:00 en el Pola Park de Santa Pola, con Edume como artista invitada.

Las entradas del Popi’s Christmas Party ya están disponibles en la web oficial del parque.

Pola Park

Con tres décadas de historia, Pola Park se ha consolidado como uno de los destinos de ocio familiar más emblemáticos del litoral mediterráneo.

Con más de 25 atracciones, zonas temáticas y una constante renovación de su oferta, el parque sigue destacando por su apuesta por la diversión segura y las experiencias inolvidables para todas las edades.