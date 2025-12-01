El mejor plan para dar la bienvenida a la Navidad está en este pueblo de Alicante: 500 metros cuadrados de hielo real

El mejor plan para dar la bienvenida a la Navidad en la provincia de Alicante está escondido en un centro comercial de barrio, con el eco de los patines como única banda sonora y 500 metros cuadrados de hielo real brillando bajo las luces.

Allí, en Elche, la Navidad no empieza con villancicos, sino con el primer resbalón torpe y la primera risa que rompe el frío.

La pista de hielo de Elche está en el Centro Comercial Altabix, en la calle Mallorca 41, un lugar cotidiano que en diciembre se transforma en pequeña cápsula de invierno dentro del Mediterráneo.

Fuera, las palmeras, y dentro, el vaho en los cristales, las manos en los bolsillos y ese contraste delicioso entre el abrigo abrochado y el olor a tarde de merienda.

Hielo real

No es una atracción efímera, es la única pista fija de hielo real de toda la provincia de Alicante, una rareza en tierra de playas y terrazas.

La superficie, 500 metros cuadrados de auténtico hielo, invita tanto al que se agarra a la barandilla como al que se lanza a girar en el centro, convencido de que por un rato la gravedad está un poco de su parte.

Un plan que se alarga

El tiempo aquí se mide distinto. Las sesiones no tienen límite estricto, y solo en los días de más afluencia navideña se acota para que todo el mundo pueda pisar la pista.

Entre semana, las tardes se llenan de familias y grupos de amigos. Los fines de semana y festivos, el hielo se convierte en un pequeño escenario abierto todo el día para estrenar guantes, bufandas y alguna que otra tradición nueva.

Navidad para todos

Hay espacio para quien sueña con aprender patinaje artístico con el club que entrena aquí, para quienes imaginan un improvisado partido de hockey y para los que solo quieren dar vueltas sin objetivo, como si cada vuelta fuera una manera de estrenar el año que viene.

Los colegios, los grupos grandes y las familias encuentran fórmulas adaptadas, con reservas y actividades pensadas para que nadie se quede mirando desde la grada más de la cuenta.

El mejor comienzo

En una provincia donde las pistas navideñas aparecen y desaparecen, esta permanece, un refugio frío y luminoso al que siempre se puede volver cuando llega diciembre.