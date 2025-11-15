Aterriza en este pueblo de Alicante el mercadillo medieval más esperado: 2 días de pura magia y pasión

Este fin de semana, la provincia de Alicante se convierte en epicentro de la magia medieval con los esperados mercadillos de Mutxamel y Ondara, dos citas imprescindibles para disfrutar de cultura, tradición y diversión para toda la familia.​

En el caso de Mutxamel, la localidad revive su ambientación más auténtica los días 15 y 16 de noviembre con su tradicional Mercado Medieval y la XVIII Muestra de Empresas, dos eventos que transforman el corazón del municipio en un gran escenario de época.

El recinto se sitúa en torno a la Iglesia del Salvador, Plaça de Sant Roc y calles emblemáticas como Maestro Francisco Sala Marco, Cura Fenoll y Felipe Antón, decoradas con banderolas, pendones, escudos y toldos para sumergir al visitante en un ambiente medieval inolvidable.

El programa lúdico incluye pasacalles musicales y teatrales, espectáculos de danza, cuentacuentos, un impresionante desfile de seres fantásticos, talleres de artesanía y repostería, conciertos y hasta un campamento medieval con oficios artesanos, juegos de ingenio, noria y tiovivo artesanal.

Además, habrá degustaciones gratuitas de productos locales como miel, quesos, embutidos, dulces navideños y cervezas artesanales, y actividades para los más pequeños.

Los puestos del mercado ofrecen artesanía, bisutería, gastronomía y productos típicos en un ambiente animado por espectáculos en directo durante ambos días (de 10:30 a 14:30 y de 17:00 a 22:00 el sábado, y hasta las 21:00 el domingo).

Además, la muestra de empresas contará con 44 stands de establecimientos y asociaciones locales, promoviendo el comercio de proximidad y las iniciativas emprendedoras del municipio.

Otra cita en Ondara

Ondara celebra este mismo fin de semana su ya mítica Fira de Fires, un evento con más de tres siglos de historia que sigue reinventándose.

Del 14 al 16 de noviembre, el Mercado Medieval toma los alrededores del Prado y la emblemática Plaza de Toros. La cita se integra en la XXXVIII Fira de Mostres i Compres, acompañada de la Feria de Animales, exposiciones de vehículos clásicos y la feria de atracciones, una de las más completas de la Marina Alta.

El mercado invita a viajar al pasado con puestos de artesanía, gastronomía, música, teatro de calle y animación, además de talleres participativos abiertos a visitantes de todas las edades.

La Fira destaca también por sus iniciativas solidarias y la promoción del comercio local, con más de 25 comercios y asociaciones mostrando novedades, productos y actividades especiales.

Tanto el mercadillo medieval como la feria de atracciones y la Fira d’Animals invitan a recorrer Ondara de una manera única, con desfiles, espectáculos y la posibilidad de interactuar con animales y experimentar el bullicio de un mercado del Medievo en pleno siglo XXI. Todo ello en un ambiente festivo que atrae cada año a miles de visitantes de la provincia y alrededores.

El mercadillo medieval de Mutxamel y la Fira de Fires de Ondara son dos experiencias imprescindibles para quienes buscan ocio, cultura y tradición en un mismo evento.