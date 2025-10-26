Aterriza en este pueblo de Alicante uno de los mejores mercadillos vintages: "Ubicación preciosa al lado del río"

Hay lugares que son como entrar en una máquina del tiempo que huele a madera vieja, aceite de linaza y pan recién horneado.

En la provincia de Alicante, son muchos los lugares repletos de naturaleza y patrimonio histórico y cultural en los cuales pasearse y empaparse de alegría y felicidad.

Además de ser lugares en los cuales puedes encontrar todo tipo de hortalizas ecológicas y de temporada, los mercadillos locales son el sitio ideal para encontrar verdaderos tesoros.

Este es el caso del mercadillo de antigüedades de Xaló, conocido por ser el paraíso de los amantes de lo vintage.

Cada sábado por la mañana, los puestos despiertan con el rumor del río Gorgos al fondo, ese murmullo que acompaña a los curiosos que llegan atraídos por el encanto del vintage más auténtico de la Marina Alta.

Entre calles empedradas y montañas que abrazan el valle, los tenderos despliegan verdaderos tesoros.

Ahí te toparás con relojes que marcaron otras épocas, vinilos con sus portadas gastadas, lámparas que iluminan recuerdos, y muebles que casi se pueden sentir respirar historias.

Es difícil no enamorarse de alguna pieza y pensar en el rincón perfecto donde podría revivir.

Experiencia

Lo bonito de este mercadillo no es solo lo que se compra, sino la experiencia. La charla con los vendedores, muchos de ellos coleccionistas de toda la vida, el ambiente relajado, y la sensación de estar descubriendo un secreto compartido por quienes aman lo auténtico.

Una reseña en Google lo resume de maravilla: “Ubicación preciosa al lado del río”. Y así es. Porque aquí el entorno importa tanto como los objetos. Ahí, el paisaje convierte un simple paseo en un pequeño viaje al pasado.

Después de recorrer los puestos, siempre apetece sentarse en una terraza del pueblo, pedir un vino de la zona y dejar que el tiempo vuelva a su ritmo natural.

Y es que el entorno acompaña. Viñedos que se extienden hasta donde alcanza la vista, arquitectura tradicional que abraza el mercado y el murmullo del agua que fluye junto a los puestos. Es un lugar para pasear, conversar y dejarse sorprender.

En definitiva, Xaló es el sitio ideal para pasar una mañana agradable y descubrir objetos del pasado.