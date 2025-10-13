Aemet mantiene la alerta naranja en el norte de Alicante por lluvias intensas hasta la medianoche

Vista de una fuente en una zona inundada en Almussafes el pasado sábado. Kai Försterling EFE

La semana arranca con calma en gran parte de la provincia de Alicante tras las intensas lluvias del pasado fin de semana. Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activa la alerta naranja por precipitaciones intensas en el norte de la provincia, donde se prevén acumulados importantes a lo largo del día.

El aviso, que afecta principalmente a la Marina Alta, estará activo hasta las 23:59 horas de este lunes y coincide con las alertas decretadas también para el litoral de Castellón y Valencia.

Según la previsión de Aemet, las lluvias podrán alcanzar los 100 litros por metro cuadrado en doce horas y los 40 litros en una sola hora en el litoral norte de Alicante, así como en la franja costera de Valencia. En el caso de Castellón, los acumulados se sitúan entre 40 litros por hora y 80 en doce horas.

Riesgos en zonas costeras

Las tormentas podrían ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes, lo que mantiene en alerta también a los servicios de emergencia.

Además, Aemet advierte de que, a partir del mediodía y durante la tarde-noche, las tormentas sse pueden generalizar en el conjunto de la Comunitat Valenciana.

La Agencia Estatal de Meteorología señala que, aunque la mañana ha comenzado sin tormentas, persisten chubascos estáticos de intensidad fuerte en puntos del norte de Gandia, entre Xeresa, Xeraco y Tavernes de la Valldigna.

El organismo recuerda que las tormentas más intensas se prevén cerca del litoral o en zonas del prelitoral, y alerta del peligro de que alguna quede estática, lo que podría provocar precipitaciones torrenciales en áreas localizadas.

También se han detectado tormentas en el mar que podrían alcanzar tierra en las próximas horas.

No es una DANA

El catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante (UA), Jorge Olcina explica a EL ESPAÑOL de Alicante que la atmósfera "todavía no se ha estabilizado del todo" en el Mediterráneo, lo que permite el desarrollo de algunos chubascos, aunque aclara que no hay motivo de preocupación.

"Quedan restos de inestabilidad y algo de aire frío en capas altas, pero nada ya de riesgo ni nada que ver con la DANA que hemos tenido estos días", subraya Olcina, quien recuerda que el núcleo de aquella perturbación sigue afectando todavía a Baleares y Cataluña.

Precipitaciones débiles

El experto indica que las lluvias que puedan producirse a lo largo de la semana serán de muy poca cuantía y que las temperaturas se mantendrán estables.

Las máximas en Alicante no superan los 25 grados, mientras que las mínimas se sitúan entre 15 y 16 grados en la costa y entre 10 y 12 en el interior.

"Por las noches ya hace fresco en el interior de la provincia", concluye Olcina, que prevé una semana tranquila pese a la alerta activa en el norte durante esta jornada.