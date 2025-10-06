El balneario a una hora de Alicante ideal para mayores: aguas termales y salud en plena naturaleza

Este lunes, comienzan los viajes del Imserso para la temporada 2025-2026, y varias comunidades, incluida la Comunitat Valenciana, ya pueden reservar plazas en el programa de turismo social. Entre los destinos favoritos de los mayores están los balnearios, aunque en la provincia de Alicante ninguno forma parte de la conocida 'ruta del termalismo'.

Aun así, muy cerca de la provincia se encuentra una de las joyas termales más destacadas del país: el Balneario de Archena, en Murcia. A poco más de una hora de Alicante, se convierte en una escapada perfecta para quienes buscan salud, descanso y naturaleza.

La comercialización de los viajes del Imserso se ha puesto en marcha en comunidades como Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Ceuta, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco. El resto lo hará a partir del 8 de octubre, con un total de 879.000 plazas en oferta, de las cuales más de 197.000 corresponden al programa de termalismo.

Un oasis termal

El Balneario de Archena se levanta en un entorno privilegiado, el Valle de Ricote, a orillas del Segura. Su historia se remonta nada menos que al siglo V a.C., cuando los íberos ya aprovecharon las propiedades medicinales de estas aguas.

Hoy, con más de 200.000 metros cuadrados de instalaciones, es uno de los centros termales más prestigiosos de España.

Su agua mineromedicinal brota a una temperatura media de 32ºC y está presente en cada rincón del complejo.

Piscina termal exterior Archena.

Desde el Espacio Termalium, con piscinas de chorros, cascadas y camas de agua, hasta la piscina de esencia de limón o la piscina de flotación con elevada mineralización, todo está pensado para mejorar la circulación, relajar el cuerpo y reducir el estrés.

Circuitos de contraste y relax

Uno de los espacios más buscados es el Circuito Termal Balnea, diseñado para alternar frío y calor y provocar un efecto revitalizante en el organismo.

Saunas, iglús de hielo a 2ºC, pasillos de marcha de agua fría y caliente o piscinas de contraste ofrecen un recorrido completo para quienes buscan cuidar su salud de forma natural.

Piscina de flotación, Balneario de Archena.

Además, el complejo incluye espacios de ocio saludable, tratamientos de spa y programas médicos personalizados, lo que lo convierte en un lugar perfecto tanto para quienes desean una escapada de relax como para quienes buscan beneficios terapéuticos.

Una escapada accesible

A poco más de 80 kilómetros del aeropuerto de Alicante y a poco más de una hora por carretera, el Balneario de Archena es una opción muy atractiva para los mayores que participan en los viajes del Imserso o para cualquier visitante que busque bienestar.

La combinación de tradición, aguas termales y modernas instalaciones hacen de este espacio un plan redondo para disfrutar de la salud en plena naturaleza, sin alejarse demasiado de la provincia.

Otros balnearios cerca

Además del Balneario de Archena, en la zona cercana a Alicante existen otros balnearios que participan en el programa de termalismo del Imserso.

En Castellón destacan Montanejos y Villavieja, mientras que en Valencia los mayores pueden acudir a Cofrentes o Requena.

En Albacete, la oferta incluye los balnearios de Baños Benito y La Esperanza en Reolid-Salobre, Baños de la Concepción en Villatoya y Tus en Yeste.

En Murcia, además de Archena, se encuentran los balnearios de Leana, con distintos hoteles asociados en Fortuna, que completan una amplia red de opciones para disfrutar de la salud y el bienestar en aguas termales.