El barrio de Alicante con los alquileres más buscados, según la IA: "La gente hace lista de espera para comprar casa"

El Bulevar del Pla se ha convertido en uno de los barrios más deseados de Alicante, tanto para alquilar como para comprar vivienda. La demanda es tan alta que, según explica ChatGPT, hay familias que llegan a apuntarse a listas de espera para poder acceder a un piso en la zona.

El interés por esta parte de la ciudad no surge de la nada. El mercado inmobiliario en Alicante atraviesa un momento de gran dinamismo, marcado por la subida de precios en los últimos meses. La tendencia se repite en muchas ciudades costeras, donde el atractivo de vivir junto al mar sigue siendo un factor decisivo.

Este encarecimiento ha empujado a muchas familias a ampliar la búsqueda más allá de las zonas tradicionalmente más caras. Quien no encuentra oportunidades en el centro o en Playa de San Juan acaba mirando hacia barrios intermedios, donde todavía es posible encontrar viviendas con precios más ajustados, pero sin renunciar a servicios y buena conexión.

Una ubicación estratégica

En este contexto, desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos querido preguntar a la inteligencia artificial ChatGPT cuáles son los barrios de la ciudad que concentran más interés en el mercado residencial.

La respuesta ha sido clara: el Bulevar del Pla destaca como una de las áreas más codiciadas para quienes buscan piso en la capital alicantina.

Según la IA, el Bulevar del Pla ofrece una ventaja clave: la conexión con el centro gracias al TRAM y a varias líneas de autobús.

Esta buena comunicación permite disfrutar de la cercanía con el corazón de la ciudad sin sufrir el bullicio del casco urbano.

"Es esa mezcla de cercanía y tranquilidad lo que lo convierte en un barrio muy atractivo", subraya.

A ello se suma que se trata de una zona con edificaciones más modernas que en barrios tradicionales.

Muchas de las viviendas se levantan en urbanizaciones con servicios, lo que se traduce en mayor comodidad para las familias jóvenes que buscan asentarse en Alicante.

Un barrio para familias

Otro de los puntos fuertes señalados es la amplia red de servicios. Colegios, institutos, centros de salud y supermercados se encuentran a poca distancia, algo que los compradores valoran cada vez más. "La gente quiere tenerlo todo a mano, y el Bulevar del Pla lo ofrece", explica la IA.

El atractivo se completa con la proximidad al centro comercial Gran Vía y a zonas verdes. Además, su cercanía a Vistahermosa abre la puerta a escaparse a la playa sin necesidad de recorrer grandes distancias.

Gran demanda

El precio también es un factor diferencial. El Bulevar del Pla no alcanza el nivel de exclusividad de Playa de San Juan, Cabo de las Huertas o Vistahermosa, pero tampoco se sitúa en la franja baja de barrios más económicos.

Los datos de Idealista lo confirman. Parque Avenidas – Vistahermosa es actualmente la tercera zona más cara de Alicante, solo por detrás del centro y de Playa de San Juan.

Dentro de esta área se encuentra Garbinet-Parque de las Avenidas, que abarca el entorno del Bulevar del Pla. Aquí, el precio medio alcanza ya los 2.520 euros por metro cuadrado.

Una zona emergente

Todo ello explica que cada vez más familias con hijos busquen vivienda en el barrio y que el interés no deje de crecer. "El Bulevar del Pla es una apuesta fuerte como zona emergente de referencia en Alicante", resume la IA.

En definitiva, buena conexión, servicios completos y un precio todavía más equilibrado que en los barrios premium convierten al Bulevar del Pla en uno de los enclaves más codiciados de la ciudad.