Paqui Gómez (76 años), afectada por el cierre del centro de día de Plaza América: "Voy a caer en depresión"

La soledad no deseada es uno de los grandes enemigos de las personas mayores. En muchos casos, contar con un lugar donde compartir el día con otros supone la diferencia entre llevar una vida plena o hundirse en el aislamiento.

Eso es lo que sienten decenas de usuarios del Centro de Día de Plaza América, cerrado desde mediados de agosto. Allí encontraban compañía, cuidados y una rutina que les mantenía activos, algo que ahora echan desesperadamente en falta.

Este martes, se han concentrado frente a la sede del Gobierno autonómico en la ciudad de Alicante para exigir la reapertura "inmediata" del servicio. Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos acudido a la protesta para escuchar de primera mano cómo este cierre ha cambiado la rutina de decenas de mayores.

El centro, "su vida"

Paqui Gómez, de 76 años, lo resume con crudeza: "Voy a caer en depresión". Después de siete años acudiendo al centro, asegura que su vida ha perdido todo sentido desde el cierre.

Con la voz quebrada, Paqui recuerda lo que significaba para ella acudir cada día al centro. "Estaba entre amigos y nos llevábamos muy bien, y con las chicas que son encantadoras todo nos lo daban. Teníamos un problema y nos ayudaban", explica.

Ahora, su rutina se ha desmoronado. "No hago nada, por eso te digo que creo que voy a caer en depresión", lamenta. Su petición es directa: "Lo necesitamos, que somos muchos los que estamos, que las chicas vuelvan a vivir con nosotros porque nuestra vida era esa".

"Me han matado"

La historia de Sara Vaquero, de 78 años, refleja la misma angustia. Tras casi una década como usuaria, asegura sentirse desorientada y rota: "Me han matado".

El centro era para ella una necesidad vital. "Yo necesito ese centro como al comer", insiste. Lo que más echa en falta es la compañía: "Todos éramos compañeros, amigos de todos".

"A mí me han hundido"

Natividad Tortosa, de 77 años, apenas llevaba un mes y medio en el servicio, pero asegura que el cambio la ha dejado "fatal". El centro la mantenía activa con actividades como escritura, sumas o gimnasia, además de la atención de psicóloga y médica.

Dos usuarios del Centro de Día con una pancarta

"Me levantaba a las 8 de la mañana, motivada y con ganas, porque tenía una razón para hacerlo", recuerda con nostalgia.

La usuaria recibe comida a domicilio, como parte del servicio municipal, pero para ella no es una alternativa: "Yo lo cambiaría mañana por volver al centro y que me quiten la comida". Su conclusión es firme: "A mí me han hundido".

El futuro del centro

Tras el cierre, el Ayuntamiento de Alicante ha anunciado que el espacio se reconvertirá en un Centro Comunitario Intergeneracional. La previsión es reabrir primero con personal municipal, una vez finalicen las obras, y después externalizar su gestión para ampliar la plantilla.

Trabajadoras del centro.

El proyecto, que se ubicará en el ala oeste del edificio, estará dirigido a mayores de 65 años y menores de entre 6 y 17 en situación de vulnerabilidad.

Según el equipo de gobierno, el objetivo es fomentar la autonomía, la convivencia y la participación social, creando un espacio "abierto, inclusivo y accesible".

Sin embargo, las dudas persisten entre usuarios y extrabajadoras del antiguo servicio. En la concentración, varias advirtieron de su temor a que el futuro centro "se convierta en un lugar al que ir a bailar sevillanas", en lugar de cubrir las necesidades de quienes más lo necesitan.