El barrio de Alicante que puede revalorizarse en los próximos años, según la IA: "Será el nuevo foco"

San Antón se perfila como el barrio de Alicante con mayor potencial de revalorización en los próximos años. Según la IA, esta zona combina ubicación, encanto y precios todavía más asequibles que la media, factores que podrían convertirlo en el nuevo foco para residentes e inversores.

Alicante, con su clima mediterráneo, playas y vida urbana dinámica, sigue atrayendo cada año a turistas y nuevos vecinos. Barrios tradicionales como el centro y la playa de San Juan siempre han sido los más populares, pero hay zonas históricas que empiezan a despuntar por su potencial de transformación.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos querido preguntar a la IA del momento, 'ChatGPT' cuál podría ser el barrio que más se revalorice, y su respuesta ha sido clara: San Antón, debido a "la combinación de proximidad al centro, autenticidad y margen de mejora urbana lo hace especialmente atractivo".

Ubicación estratégica y autenticidad

San Antón está junto al centro, a un paso del Mercado Central y de zonas muy transitadas, pero históricamente ha estado más olvidado. La IA subraya que "esa cercanía al casco urbano siempre acaba siendo un factor que impulsa la revalorización: lo céntrico, tarde o temprano, sube”.

El barrio ha vivido procesos de rehabilitación en los últimos años y todavía tiene mucho margen de mejora.

Cada vez hay más interés en reformar viviendas y atraer nuevos vecinos que buscan precios asequibles en pleno corazón de Alicante.

La IA apunta que "San Antón tiene todos los ingredientes para convertirse en un barrio cotizado, porque mezcla ubicación, encanto y precios todavía competitivos".

Un barrio con encanto

Sus calles estrechas, casitas bajas, muchas recién reformadas y la plaza de la Misericordia como centro, le dan un aire cercano y pintoresco.

Sin embargo, también existen viviendas abandonadas y solares que dan sensación de inseguridad en determinadas zonas, lo que representa tanto un riesgo como una oportunidad de transformación.

Plaza de la Misericordia Google Maps

En los últimos años, muchos inversores han comprado casas y llevado a cabo procesos de reforma para ponerlas en el mercado del alquiler turístico.

La demanda de vivienda en Alicante sigue creciendo, tanto de nacionales como de extranjeros, y San Antón podría situarse como una alternativa más económica a los barrios prime, con la ventaja de estar a un paso de todo.

Según datos de Idealista, el precio medio en la zona es de 2.477 €/m2, con una evolución del +16,1 % en el último año.

Otros barrios con potencial

Además de San Antón, la inteligencia artificial identifica otros barrios de Alicante con posibilidades de revalorización en los próximos años.

Carolinas destaca por contar con calles y viviendas que todavía presentan margen para renovación. Según la IA,"Carolinas combina accesibilidad y oportunidades de mejora que lo harán más atractivo". Además, está muy cerca del centro.

Benalúa es un barrio consolidado que únicamente requiere reformas puntuales para aumentar su valor. La IA señala que "el barrio tiene una base sólida y solo necesita pequeños cambios para ser codiciado".

Una de las zonas que más ha crecido en estos últimos años ha sido Parque Avenidas - Vistahermosa (2.507 €/m2) colocándose en tercer lugar con los precios más altos, detrás del centro y la playa de San Juan.