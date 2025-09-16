Amas de Casa tiene la receta contra la soledad de los mayores en Alicante: "Vuelven del verano llorando de felicidad"

Celina, socia de la asociación, con una de sus creaciones. L.M

Vacaciones en la playa, en familia o con amigos, recuerdos para toda una vida y noches de verbena, y un largo etcétera de instantes capturados para siempre.

El verano de muchos españoles suele asemejarse a unos días así, llenos de alegría y momentos compartidos con los seres queridos.

Sin embargo, lo que el periodo vacacional aporta a unos, resta a otros. Lo que para muchos significa familia y compañía, es sinónimo de tristeza y soledad para otros.

En España, el 20 % de las personas mayores de 75 años sufre soledad no deseada, según el Barómetro de la Soledad No Deseada de 2024.

Para luchar contra ello, algunas asociaciones trabajan en la puesta en marcha de actividades y talleres de todo tipo para crear un ambiente de intercambio y de acompañamiento mutuo.

Con esta filosofía, germinó la semilla de una asociación hace 58 años, cuando la que fue la primera diputada provincial de Alicante, Ana Ballenilla, junto con Isabel Fajardo y Mercedes Alonso, fundaron una entidad para combatir la soledad de las mujeres "amas de casa".

Un término todavía muy usado en el lenguaje del día a día de la época y que, si bien puede quedar un poco anticuado en la actualidad, sigue recordando cuán necesario resulta visibilizar el trabajo y la aportación de las mujeres en la sociedad a lo largo de la historia.

Nuevo curso

58 años después de su nacimiento, la entidad, actualmente conocida bajo el nombre de Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Alicante (ADACUA) prepara su vuelta al cole.

Desde el día 1 de octubre, la asociación impartirá nuevos talleres que se suman a una labor que la propia gestora y encargada de gestión de actividades, María José Sánchez describe como "muy necesaria".

En este sentido, ADACUA recibe el curso por venir con gran entusiasmo y "mucha energía". La demanda es tan alta que las matrículas, actualmente abiertas, generan largas colas de socias ansiosas por asegurar su plaza.

Actualmente, la asociación cuenta con casi 400 asociadas y ofrece 28 actividades, lo que ha llevado a cerrar temporalmente las inscripciones para nuevas socias por falta de capacidad.

Es tanta la demanda que la asociación ha tenido que crear una lista de espera, en la que figuran más de 60 personas en la actualidad. Futuras socias que serán llamadas en caso de producirse alguna baja.

Variedad de talleres

ADACUA se distingue por su amplia y diversa oferta de talleres, pensados para fomentar el desarrollo personal, la salud y la interacción social. Entre las actividades más populares y consolidadas se encuentran:

• Actividades físicas y artísticas: Castañuelas, sevillanas, yoga, gimnasia de mantenimiento y bailes en línea, que han demostrado ser un "gran éxito".

Como novedad este curso, también se incorpora al abanico de actividades, un taller de danza del vientre.

• Creatividad y manualidades: Ganchillo y punto, crochet, reciclaje textil, diseño y patronaje para costura más formal, y manualidades con abalorios para crear pulseras y collares.

• Desarrollo cognitivo y cultural: El taller de desarrollo cognitivo de memoria cuenta ya con tres grupos. La historia de España es tan demandada que han abierto un tercer grupo.

También se fomenta la lectura y la poesía con un grupo que explora a poetas y escritores alicantinos.

• Bienestar emocional y salud: El taller "Vacía tu mochila" ayuda a las socias a descargar tristezas y a gestionar pérdidas, contando con el apoyo de una psicóloga voluntaria y trabajando en equipo.

Como novedad este año, se introduce un taller de alimentación enfocada a la salud, abordando los cambios en el organismo a partir de cierta edad y las intolerancias.

Además, se programan jornadas de seguridad alimentaria con doctores, tocando temas como alergias e intolerancias. La cocina saludable también se ofrece una vez al mes.

• Habilidades digitales: Gracias a una subvención de la Diputación de Alicante, se imparte informática para luchar contra la brecha digital, tanto en ordenador como en móvil, incluyendo el uso de WhatsApp e incluso WhatsApp en inglés.

• Otras actividades: Clases de francés, teatro, juego de ajedrez, y reuniones para jugar al rummikub.

"Hacer piña"

Más allá de los talleres, las socias disfrutan de actividades conjuntas como tomar café después de clase, excursiones trimestrales de un día, e incluso aventuras como ir a volar en globo o realizar un día cultural en Madrid en tren.

ADACUA funciona en gran parte gracias a sus aproximadamente 45 voluntarias, quienes cubren puestos desde el mostrador hasta la enseñanza.

Muchas de estas voluntarias son mujeres que estuvieron activas en puestos de responsabilidad durante su vida laboral y que, tras la jubilación, ofrecen sus talentos al servicio de sus compañeras.

Esta red de apoyo mutuo es fundamental, ya que la asociación, con pocas subvenciones, se "autoabastece", tal y como lo explica la gestora de la entidad.

El impacto de ADACUA en la vida de sus asociadas es profundo y visible. En este sentido, Sánchez relata cómo algunas socias vuelven del verano "llorando de felicidad" a la idea de empezar el nuevo curso y volver a juntarse con otras mujeres.

Un periodo del año que puede resultar complejo y triste para quienes padecen soledad no deseada.

Sin embargo, en cuanto comienzan las clases, "vuelven a sonreír". En este sentido, la asociación se convierte en un refugio, un "día a día" y un lugar donde se sienten protegidas.

La compañía es clave, ya que muchas viven solas. Además, ADACUA ofrece un servicio gratuito de asesoría jurídica con una abogada, lo que ayuda a las socias a resolver dudas y "quitar muchos miedos".

ADACUA, más allá de la prevención, teje una sólida "piña" de compañerismo y apoyo que transforma la vida de sus miembros, permitiéndoles disfrutar, aprender y sentirse acompañadas en cada etapa de su vida.