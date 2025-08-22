La inteligencia artificial lo tiene claro: el municipio alicantino que guarda las mejores calas es El Poble Nou de Benitatxell, más conocido como Benitachell. Un rincón de la Marina Alta donde se unen acantilados, cuevas marinas y aguas de un azul turquesa que parecen sacadas de una postal.

Según la IA, este enclave ofrece lo que muchos buscan y pocos encuentran: playas con poca gente, accesos discretos y un entorno natural prácticamente intacto. Una combinación que lo convierte en el paraíso perfecto para los amantes de las calas escondidas.

Como no nos atrevemos a decantarnos por una sola playa, desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos preguntado a ChatGPT por el pueblo con las calas más bellas de Alicante. Y su respuesta ha sido contundente: "agua turquesa, poca gente y acceso secreto".

La joya de la Marina Alta

La IA sitúa a Benitachell como el municipio donde se esconden las mejores calas de Alicante. Destaca su litoral abrupto, salpicado de acantilados y senderos que desembocan en rincones únicos.

"Es fotogénico, salvaje y con agua cristalina", resume al hablar de la Cala del Moraig y su famosa Cova dels Arcs.

También pone en valor la Cala dels Testos, diminuta y virgen, accesible solo por mar o a través de un tramo con cuerdas. "Ideal si buscas silencio y naturaleza cruda", subraya, al describir uno de los enclaves más remotos y tranquilos de la provincia.

Por su parte, Cala Llebeig ofrece un encanto diferente, con antiguas casitas de pescadores y un acceso a pie por la Ruta de los Acantilados. "Llegar forma parte del encanto; por eso nunca está saturada", añade la IA.

Un litoral de aventura

El relieve del Puig de la Llorença y miradores como el del Moraig o el Morro Falquí hacen de Benitachell un balcón natural al Mediterráneo. Para la IA, este paisaje explica la magia de sus calas escondidas: "El paisaje protege el paraíso".

Además, las regulaciones de acceso en temporada alta y la dificultad de algunos senderos ayudan a mantener la tranquilidad en comparación con otras playas más masificadas de Alicante.

Cueva de los Arcos GVA

El Poble Nou de Benitatxell

Más allá de sus calas, el municipio también presume de un casco antiguo lleno de rincones con encanto. La iglesia de Santa María Magdalena, el Portalet o el Oratorio Jaime Llobell son paradas obligatorias en cualquier visita.

Desde Turismo de la Comunitat Valenciana recuerdan que "sus calas son un emblema de la Comunitat Valenciana, ya que te sumergen en un ambiente paradisíaco gracias a sus aguas transparentes y sus paisajes abruptos".

Cala del Moraig, Testos y Llebeig

La Cala del Moraig es la más representativa. Esconde la Cova dels Arcs, un icono para los amantes del snorkel, y luce la Bandera Azul. Además, ha recibido una mención especial al servicio de socorrismo por parte de la Fundación Adeac.

Cala Llebeig GVA

La Cala Testos, en cambio, destaca por su aislamiento. Se trata de una pequeña cala virgen de grava, encajada bajo el Morro Falquí y accesible solo a través de una senda o por mar.

La Cala Llebeig completa la triada. Una cala de roca y grava con carácter marinero, donde todavía se respira la esencia de los pescadores que la habitaron en el pasado.

Gastronomía y tradición

La experiencia en Benitachell no termina en sus playas. Su cocina mediterránea y casera es otro de sus grandes reclamos. El putxero, las cocas, el cruet o el caspell son algunas de las recetas que conquistan a vecinos y visitantes.

Un viaje que mezcla naturaleza, cultura y sabor, y que confirma lo que la IA sentencia sin dudar: "Si buscas calas de agua turquesa, poca gente y accesos secretos, el destino está en Benitachell".