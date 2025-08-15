El impresionante oasis de un pueblo a media hora de Alicante: "Parece que estás en Bali"

La provincia de Alicante, además de tener algunas de las mejores playas del país, conserva tesoros únicos en su interior.

Entre palmeras que se balancean con la brisa mediterránea, estanques con carpas de colores y senderos que huelen a jazmín, se esconde un rincón que parece arrancado directamente de una postal del sudeste asiático.

No hace falta subirse a un avión para viajar a Bali: basta con conducir unos treinta minutos desde Alicante para llegar al Asia Gardens, en Finestrat.

La usuaria de TikTok @noemisalazar_13 lo ha mostrado en un vídeo que ha enamorado a miles de personas.

En las imágenes, los jardines se abren como un escenario exótico: puentes de madera, esculturas budistas, flores tropicales y piscinas infinitas que se funden con el horizonte. “Parece que estoy en Bali”, confiesa mientras recorre los caminos bordeados de bambú.

El hotel y sus jardines están pensados para sumergirte en una experiencia sensorial: el sonido constante del agua, el aroma de la vegetación y la luz que se filtra entre hojas gigantes hacen que el tiempo se detenga.

No es solo un alojamiento de lujo, es un pequeño viaje cultural sin salir de la Costa Blanca.

En TikTok, el vídeo de Noemí ha despertado esa mezcla de sorpresa y deseo que provoca descubrir un secreto bien guardado. Los comentarios se llenan de gente que quiere reservar una escapada, hacer fotos en sus rincones escondidos o, simplemente, pasear descalza sobre la madera húmeda al amanecer.

Así, entre el rumor del agua y el canto de los pájaros, el Asia Gardens se confirma como ese lugar capaz de engañar a los sentidos: estás en Finestrat… pero todo te dice que podría ser Bali.

Finestrat

Finestrat, el pequeño pueblo que acoge este paraíso, combina el encanto de sus calles empedradas y casas de colores con el magnetismo del mar y la montaña.

Situado a los pies del Puig Campana y con vistas al Mediterráneo, es uno de esos lugares donde puedes desayunar en una plaza tranquila, perderte por sus callejones llenos de buganvillas y, en pocos minutos, encontrarte en playas doradas.

Un rincón que, por sí mismo, ya es un destino especial aparte de guardar, además, este inesperado oasis tropical.