El pueblo que todo el mundo quiere para vivir en Alicante, según la IA: "Una vida tranquila, pintoresca y con mar"

La provincia de Alicante es, sin duda, uno de los rincones más bonitos de España. Su costa, salpicada de calas, acantilados y pueblos de postal, convive con un interior lleno de historia, montañas y huertas que aún conservan el ritmo pausado de antaño.

Entre tantas opciones, elegir un lugar para vivir no es sencillo. Por eso, hemos querido preguntarle a la inteligencia artificial (IA) del momento, ChatGPT, cuál es el pueblo que todo el mundo quiere para establecer su hogar en Alicante. Y su respuesta es clara: Altea.

"Es un lugar perfecto para quienes buscan una vida más tranquila, pintoresca y con mar", afirma la IA, que destaca que no solo se trata de un destino turístico, sino de un auténtico paraíso para quienes quieren quedarse.

Diseñado para quedarse

Según ChatGPT, Altea reúne muchas de las cualidades que la gente busca cuando imagina una vida ideal: belleza, calma, carácter mediterráneo y autenticidad.

"No es solo bonito; es armonioso", señala. Su casco antiguo, encaramado en una colina frente al mar, está lleno de calles empedradas, casas encaladas, contraventanas azules y buganvillas que trepan por las fachadas.

Caminar por el Portal Vell o la calle Salamanca no es solo un paseo: es una experiencia estética y emocional.

Desde la glorieta del Maño hasta la iglesia de Nuestra Señora del Consuelo, con su emblemática cúpula de tejas azules y blancas, Altea parece sacada de una postal.

Pero no es solo fachada. "Es un pueblo con alma, con un ritmo pausado que invita a quedarse", resume ChatGPT.

Calidad de vida mediterránea

Frente a otros municipios que han cedido al urbanismo más agresivo, Altea ha mantenido su esencia. No hay grandes bloques de apartamentos ni aglomeraciones descontroladas. "Es un ejemplo de cómo crecer sin perder identidad", asegura la IA.

Turismo de la Comunitat Valenciana también lo destaca: "Altea es de esos lugares que se te quedan en un lugar especial del corazón". Y no solo por su aspecto.

De hecho, se ha convertido en un refugio ideal para los famosos. El último en mudarse ha sido el periodista Pedro Piqueras, quien tras enamorado de la localidad, ha decidido pasar su jubilación en una urbanización de la zona.

La vida cultural es intensa para un pueblo de su tamaño, con festivales, exposiciones, talleres y una universidad de Bellas Artes que le da un aire joven y bohemio. "Inspira calma, pero también despierta la creatividad", añade ChatGPT.

Tranquilidad sin aislamiento

Altea ofrece paz, pero no aislamiento. Está cerca de Benidorm y de otros núcleos urbanos importantes, por lo que tiene acceso rápido a hospitales, centros comerciales y todo tipo de servicios.

A la vez, sigue siendo un punto estratégico para escapadas a la montaña, con rutas como la del Forat de Bernia o excursiones por la Serra Gelada.

Además, su perfil multicultural lo convierte en un pueblo abierto, con residentes nacionales e internacionales que conviven en un ambiente relajado.

Costa de Altea

Hay colegios internacionales, servicios médicos privados y una notable oferta de idiomas.

"Es un lugar que muchos europeos eligen como retiro, pero sin que pierda su esencia alicantina", señala la IA.

Entre el mar y la montaña

Quien viva en Altea tendrá el privilegio de elegir cada día entre mar y montaña. Las playas de grava y bolos, como la del Mascarat o la de la Olla, permiten disfrutar del baño y del snorkel con vistas al islote.

Playa Mascarat en Altea GVA

También se puede hacer kayak, vela o simplemente pasear por alguno de sus tres puertos deportivos.

Y para los que prefieren el interior, las sierras cercanas ofrecen rutas de senderismo espectaculares, como la del Forat de Bernia, con miradores desde los que se contempla todo el litoral.

¿Y el precio?

Claro, vivir en el paraíso tiene un coste. ChatGPT reconoce que "Altea no es de los pueblos más asequibles de la provincia", pero también defiende que la calidad de vida que ofrece justifica el precio.

Según el portal inmobiliario Idealista, el precio medio de la vivienda en Altea se sitúa en los 3.010 €/m2, con una evolución del + 12,1 % con respecto a julio de 2024. Se trata del quinto municipio más caro de la provincia para comprar una casa. El primero es Moraira (4.268 €/m2 ).





Otros destinos

Aunque Altea encabeza la lista, no es el único lugar ideal para vivir en Alicante.

ChatGPT menciona otros municipios con un alto nivel de calidad de vida, como Jávea, con sus calas transparentes y un equilibrio perfecto entre mar y naturaleza; Dénia, con una rica vida cultural y gastronómica; o Villajoyosa, donde la vida junto al mar se combina con un encanto pesquero genuino.

También destaca Elche por su patrimonio, su dinamismo y su cercanía a la capital, o Alcoy, si se prefiere una vida más vinculada a la montaña, la historia industrial, y sobre todo si buscas vivienda barata.