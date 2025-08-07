El pueblo de Alicante en el que todo el mundo quiere pasar sus vacaciones, según Airbnb: "Un lugar mágico"

¿Y cómo no iba a estar la provincia de Alicante en esta lista? Con su clima mediterráneo, su excelente gastronomía y sus paisajes costeros, era solo cuestión de tiempo que se colara entre los lugares favoritos de las familias.

En un ranking reciente de Airbnb sobre los diez destinos más populares para viajar en familia por España, Santa Pola se alza con la quinta posición y Dénia con la novena. Dos joyas alicantinas que brillan en una lista donde abundan los pueblos costeros, rurales y con encanto.

La clasificación, elaborada por Airbnb, tiene en cuenta los municipios con más de 100 alojamientos anunciados en la plataforma y selecciona aquellos con una mayor proporción de opciones adecuadas para familias.

"Cada vez más familias eligen Airbnb para viajar por España", destaca la compañía, que explica este cambio de tendencia por el "fuerte crecimiento de las estancias en localidades y destinos no urbanos".

Según la plataforma, estos destinos ofrecen "el espacio, la privacidad y las comodidades que muchas familias buscan", frente a unas grandes ciudades que, aseguran, "no están preparadas para recibirlas".

Las cifras respaldan esta afirmación: entre 2019 y 2024, las reservas de familias en España crecieron un 60%, y en zonas rurales aumentaron un 177%.

Un destino completo

Mirador del Faro, Santa Pola

Turismo GVA lo llama "un lugar mágico", y no es para menos. Santa Pola, en pleno corazón del Baix Vinalopó, combina playas, cultura, naturaleza y gastronomía con la autenticidad de un pueblo mediterráneo.

Sus orígenes se remontan a épocas iberas y romanas, como puede comprobarse en el Portus Illicitanus, un antiguo puerto romano cuya huella sigue presente en su paisaje.

El imponente Castillo-Fortaleza, construido en el siglo XVI, es otra parada imprescindible. Hoy alberga el Museo de la Mar, un recorrido por la historia marítima de la localidad y su pasado prehistórico.

La visita continúa en el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola, donde los flamencos y otras aves acuáticas convierten el paisaje en un espectáculo natural.

Desde allí se puede llegar a la Torre Tamarit, una torre vigía del siglo XVI rodeada de salinas y dunas.

"Santa Pola es un destino cultural, gastronómico, de playa y de naturaleza. ¡El lugar perfecto para una experiencia completa!", destacan desde Turisme. Y no exageran: desde las calas del cabo de l’Aljub hasta las playas de Tamarit o El Pinet, hay rincones para todos los gustos y edades.

Entre el mar y el Montgó

El municipio de Denia. GVA

Dénia, en la comarca de la Marina Alta, también se cuela en el ranking de Airbnb, en el noveno puesto. Y es que este destino alicantino tiene de todo: playas, historia, rutas de senderismo y una de las cocinas más valoradas del Mediterráneo.

Sus 20 kilómetros de costa se reparten entre playas como Els Molins, Les Deveses o La Cala, perfectas para bucear, descansar o explorar la Reserva Natural Marina del Cabo de San Antonio.

Pero más allá del mar, el Castillo de Dénia, de origen islámico, domina el centro histórico desde lo alto de una colina.

El encanto continúa en barrios como Baix la Mar, con sus casas pintorescas y alma marinera, o Les Roques, que conserva el trazado de la antigua ciudad árabe.

Para los más curiosos, el Museo del Juguete ofrece un viaje nostálgico por la historia industrial de la ciudad.

Y, por supuesto, la gastronomía. Dénia es Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO, y platos como el arròs a banda, el suquet de peix o la gamba roja son razón suficiente para volver una y otra vez.

Alicante, estrella del turismo

Junto a Santa Pola y Dénia, la Comunitat Valenciana también está representada en el ranking por Alcalà de Xivert (Castellón), en décima posición.

Y es que el turismo familiar sigue apostando por destinos donde se combina la tranquilidad con el atractivo cultural y natural.

Alicante, con su variedad de paisajes y propuestas, demuestra una vez más que la Costa Blanca no solo es un destino de sol, sino una apuesta segura para quienes buscan desconectar en familia.