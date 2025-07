Andrés, 27 años, tajante con el calor en Alicante: "Cualquiera no aguanta trabajar en hostelería en verano"

A las 12 del mediodía en el paseo de la Explanada de Alicante, los turistas empiezan a llenar las terrazas de los restaurantes y bares para tomar algo fresco o incluso para comer.

A esa hora, pocas personas se atreven a pasear por esta zona tan privilegiada de Alicante, pues las palmeras no logran tapar del todo el sol que pega fuerte, el termómetro marca 35 grados.

En una terraza de uno de los bares de la zona, Andrés, 27 años, se encuentra preparando la terraza, todavía vacía, para el servicio del mediodía.

"A partir de las 11 el sol empieza a pegar muy fuerte y hay que estar preparado", asegura el joven, mientras prepara las mesas.

"Lo que está claro es que no cualquiera está preparado para trabajar en la hostelería en verano, cuando hace mucho calor, es muy duro", confiesa.

Para combatir el calor, el camarero revela lo que tanto a él como a sus compañeros parece aliviarles: "Procuramos alterarnos para que nadie esté más de 15 minutos fuera en la terraza".

Andrés lleva un año y medio trabajando en hostelería, y asegura notar una "gran diferencia" entre el verano y los demás meses del año: "Te cansas más y tienes menos energía", asegura.

Calor peligroso

Cada año, la provincia de Alicante se hace conocer por registrar algunos de los datos más altos de personas que fallecen a consecuencia del calor extremo.

Este mes de junio 2025 y según el Ministerio de Sanidad, son ya 380 personas las que han muerto por causas atribuibles a las temperaturas extremas en España, siendo la peor jornada la del 30 de junio, con 51 fallecimientos en plena ola de calor.

Las últimas víctimas más recientes son una mujer de 53 años que falleció este pasado jueves en la localidad de Callosa d'En Sarrià y un hombre de 52 años en Castellón.

Uno de los datos más sombríos de Alicante tiene que ver precisamente con el sol. La provincia es la segunda más afectada por el impacto mortal del calor en la última década, con 1.300 víctimas a causa de las altas temperaturas.

En agosto de 2024, ya se contabilizaban 161 muertes atribuidas a estas causas en la provincia, una cifra alarmante que se suma a su oscuro historial.

El pasado miércoles, en una calle céntrica de Alicante, Juan, 45 años, se encontraba trabajando en una obra. Si bien disfrutaba de un pequeño rincón de sombra, gran parte de dicha obra se encuentra expuesta al sol.

Ante esta situación que provoca sofocos nada más mirarlo trabajar, aseguraba a este periódico "nunca" haber pasado tanto calor.

"Soy autónomo así que al menos no tengo a un jefe que me imponga horarios, pero igualmente tengo que trabajar muchas horas, incluso cuando hace mucho sol, porque si no, no me da", aseguraba a EL ESPAÑOL.

Para combatir el calor, además de llevar la imprescindible gorra, aseguraba beber "mucha agua" y "parar" cuando su cuerpo se lo pide.

"En general lo llevo bien porque ya me he acostumbrado, pero alguna vez he sentido que me iba a desmayar", se sinceraba.