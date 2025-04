David Renner, vecino de la playa de Babilonia: "El objetivo es darme 168 baños antes de que tiren mi casa"

"Vivo aquí todos los días del año, desde que nací". El que habla es David Renner, de 23 años, quien vive junto a su madre en una de las históricas viviendas de la playa de Babilonia en Guardamar del Segura.

Sus primeros recuerdos son de esa casa, que su padre compró a finales de los 80, cuando la situación allí era totalmente distinta, pero sobre todo "legal".

Ahora, David está creando y compartiendo en redes sociales los que serán los últimos recuerdos en su hogar, ya que tanto él como sus vecinos tienen fecha para la demolición de las viviendas, que será el próximo 15 de septiembre.

AAVV Playas Guardamar El otro drama en Dénia y Guardamar: el propietario debe asumir el coste de demolición de su casa si Costas la expropia

'El objetivo es darme 168 baños antes de que tiren mi casa', esa es la descripción de su perfil de Tiktok, donde desde el 31 de marzo, Renner está subiendo un vídeo diario de la playa de Babilonia en la que se encuentra su casa. Su objetivo es despedirse de ella, pero también visibilizar la situación que también otros vecinos están viviendo.

Origen del problema

El proceso de demolición ya está en marcha. Según ha venido informando este diario, estas casas fueron construidas después de que el Estado encargara en 1897 al ingeniero Francisco Mira un plan para frenar las dunas que amenazaban con sepultar Guardamar.

El proyecto consistía en plantar una pinada y construir una línea de viviendas que funcionaran como barrera natural. El objetivo se logró, y durante un siglo la playa de Babilonia resistió al avance del desierto.

Playa de Babilonia años atrás Cedida

Sin embargo, la situación cambió tras la construcción del espigón del puerto, entre 1987 y 1993. Un informe del CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) reconoce que desde entonces "la costa retrocede unos 35 metros y no se vuelve a recuperar".

Ahora, tras varias sentencias judiciales —la última del Tribunal Supremo—, el Ministerio para la Transición Ecológica ha ordenado el derribo. Las casas ocupaban dominio público marítimo-terrestre sin concesión válida, y por tanto, según el ministerio, se trata de un "uso indebido de un bien público".

Lo que más duele a David y a los afectados no es solo perder su hogar, sino tener que pagar por ello. "No nos van a indemnizar, pero es que encima nos obligan a pagar la demolición, que serán unos 10.000 o 15.000 euros", explica el alicantino a EL ESPAÑOL.

La protesta se hace viral

En lugar de rendirse, Renner decidió transformar su indignación en una protesta visible. Cada día graba un baño en la playa y lo publica en TikTok. "Ya me bañaba porque me gusta, así que pensé: ¿por qué no grabarlo y convertirlo en un mensaje?", explica.

Vecinos y amigos de Renner en la playa de Babilonia Cedida

Algunos vídeos ya se han hecho virales, como el del 4 de abril, que superó el medio millón de visualizaciones. "Me ha caído de todo. Que si me hago la víctima, que si mi casa no debería estar ahí… Pero no me afecta", asegura. "Sé que cualquier otra persona en mi lugar intentaría luchar".

Renner explica cómo ha cambiado el paisaje con el paso del tiempo. Señala que las cosas empezaron a complicarse especialmente a finales de 2016, cuando el mar subió de forma notable.

Aquel fue un momento delicado en el que algunos vecinos llegaron a tener "miedo" de que el mar acabara por tragarse sus casas.

Sin embargo, el joven alicantino guarda con cariño el recuerdo de los veranos anteriores a esa fecha, cuando todavía tenían terraza y todo era, como él dice, "precioso".

Incluso había un paseo frente a las viviendas donde los bañistas podían extender sus toallas y disfrutar del mar, ya que aún quedaban bastantes metros de playa. Poco a poco, sin embargo, el agua fue ganando terreno, y lo primero en desaparecer fueron precisamente esas terrazas.

David cuenta cómo su familia ha tenido que hacer reformas para reparar los desperfectos causados por la subida del nivel del mar. Un proceso que, según él, también se topó con obstáculos por parte de la administración: “Si tocabas algo, venía la policía y te multaban”.

Tanto él como su madre ya piensan en el futuro. No tienen otro hogar al que mudarse, así que deberán buscar una nueva vivienda. "Todavía tenemos algo de tiempo, por lo que no hay nada decidido", explica sin ocultar su tristeza.

Para él, "siempre se puede hacer algo" y, como insiste, "mientras la casa esté en pie, todavía hay una posibilidad".

De momento, a David y al resto de vecinos solo les queda esperar, hacer visible el problema y exprimir al máximo los últimos momentos en el que, durante décadas, ha sido su hogar.