El refrán alicantino que se utiliza en el mes de abril: no se conoce en el resto de España

Además de la gastronomía, la cultura y la historia, el lenguaje es sin duda una señal importante de identidad de cada lugar.

Y es que cada parte de España destaca por tener sus propios refranes que reflejan nuestra riqueza linguistica. En Alicante, muchas son las expresiones que no suelen conocerse en el resto del país y que son específicas para cada momento del año.

Durante el mes de abril, muchas zonas de España tienen sus propios refranes, en el caso de Alicante, y más concretamente de la Vega Baja, conocida por tener su dialecto propio, no faltan los refranes para esta época del año.

Según las personas mayores de la Vega Baja, uno de los refranes que más se utiliza en la época de la Semana Santa, y el que siempre me ha repetido mi abuela Dolores, es: "Domingo de Ramos, el que no estrena no tiene manos"

Por otro lado, si bien el refrán "Abril, aguas mil", es bastante conocido en toda España, los vegabajenses también han encontrado una variante, alargando este refrán para que evolucione a "Abril, aguas mil, si no al principio, al medio o al fin".

Y es que, si bien este año el periodo de lluvias se ha notado en gran parte durante el final del mes de marzo, abril es conocido por sus lluvias y sus aguaceros antes de la llegada del sol y el calor que se instala poco a poco en nuestra provincia.

Refranes de la Vega Baja

En los hogares de los vecinos de la Vega Baja, existe un refrán para casi cualquier época del año y situaciones del día a día.

En este sentido, se han publicado varios diccionarios sobre el dialecto típico de la Vega Baja, así como algunos concretos sobre, por ejemplo, el "idioma" torrevejense.

Algunos de los refranes más conocidos en la Vega Baja son los siguientes:

-"Agua pasá no mueve molinos"

-"Cuando no hay lomo de todo como"

-"El que tó se lo come en un día, to lo caga en una hora"

-"Ese no suelta aunque le dén en los codos"

-"Está mas duro (o helao) que los pies de Cristo"

-"La sierra de Callosa tiene montera, lloverá poco o mucho, lo que Dios quiera"

-"La vergüenza era verde y se la comió un burro"

-"Lo mismo sirve para un roto que para un descosío"

-"Lo que han de comerse los gusanos que lo disfruten los cristianos"

-"No comer por haber comío, no hay ná perdío"

-"No era ná lo del ojo y lo llevaba en la mano"

-"Quien pregunta lo que no debe, oye lo que no quiere"

-"San Antón las cinco y con sol, saca a los viejos del rincón"