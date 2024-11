València Cuina Oberta regresa a más de 60 restaurantes para ayudar a reactivar la economía local

València se prepara para el regreso de Cuina Oberta, el popular certamen gastronómico que reunirá a más de 60 restaurantes de la ciudad con menús especiales. Tras su aplazamiento en solidaridad con las víctimas de la DANA, el evento se celebrará finalmente del 21 de noviembre al 1 de diciembre.

Esta edición tiene como objetivo no solo ofrecer una experiencia culinaria única, sino también reactivar la economía local en un momento crítico para la hostelería.

El sector, que ha experimentado una notable caída en el consumo debido a las recientes circunstancias, busca ahora en Cuina Oberta una oportunidad para recuperar terreno, proteger el empleo y contribuir a la recuperación económica de la ciudad.

Bajo el lema ‘El sabor que nos une’, ya es posible reservar para probar las propuestas gastronómicas de los restaurantes y espacios participantes, entre los que destacan algunas de las cocinas más reconocidas de València.

Cada menú y experiencia, que se pueden consultar en la web www.valenciacuinaoberta.com, han sido diseñados con un enfoque centrado en la sostenibilidad, con uso de productos de temporada y de proximidad, así como con medidas para impulsar el desperdicio cero en cada plato.

Restaurante Villa Indiano

Compromiso y solidaridad

Además de ayudar a levantar a empresas de la restauración, que muchas también tienen un gran número de proveedores y trabajadores de las zonas afectadas, València Cuina Oberta se suma a la iniciativa solidaria Desde València para València, promovida por los chefs Ricard Camarena, Begoña Rodrigo y Quique Dacosta, con el fin de recaudar fondos en apoyo a las personas y empresas afectadas por el temporal.

La Fundación Visit València, que impulsa el certamen en colaboración con el Ayuntamiento de València, València Turisme y Turisme Comunitat Valenciana, destinará tres euros por cada menú vendido a la Mesa 0 de este proyecto. Cuina Oberta se convierte en esta ocasión en una experiencia que une sabor, solidaridad y apoyo a la comunidad.

La ilustradora y bordadora valenciana Maite Canet ha diseñado el cartel de esta edición, un bordado artesanal que representa productos de la temporada otoñal, capturando el espíritu de esta edición, que celebra los sabores y valores de València.

Novedades, estrellas y experiencias singulares

Siete establecimientos se suman por primera vez a València Cuina Oberta: Restaurante Maremar, Pasqual and Sheila, Umaniko, Racó de L’Arnau, The Banker’s Bar by Estimar, Restaurante Abadia D’espí y Borgia. Además, cinco estrellas Michelin están en el listado: Fierro, El Poblet, La Salita, RiFF y Lienzo.

Entre los más de 60 participantes, más de 50 ofrecerán menús exclusivos, mientras que 16 proponen experiencias gastronómicas singulares, como cenas temáticas, talleres de elaboración de horchata y agua de Valencia, catas y mucho más.

Entra en la web www.valenciacuinaoberta.com, descubre el listado completo de participantes y todas sus propuestas y haz tu reserva para apoyar la reactivación de nuestra economía local y contribuir así a la recuperación.

Las conexiones de tren a València se reanudaron el jueves 14 de noviembre, marcando un paso clave para revitalizar el turismo en la región. Este avance no solo facilita el acceso a la ciudad, sino que también ayuda a impulsar su economía y resalta la importancia de apoyar destinos llenos de historia, cultura y gastronomía.