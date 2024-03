En Vespa por los paraísos de la Costa Blanca para visibilizar la fatiga crónica: "Cada vez afecta a más personas"

Este fin de semana un enjambre de vespas cruzará la provincia de Alicante desde el interior a la costa en la 'Scooter Rider Costa Blanca 2024'. Las 70 motocicletas saldrán desde Alcoy el próximo 9 de marzo, convirtiéndose así en la mayor concentración de este estilo en la historia del municipio.

Aunque los participantes disfrutarán de los encantos y los contrastes paisajísticos alicantinos, el principal objetivo de la marcha es solidario. La tercera edición del evento, como las pasadas entregas, buscará dar visibilidad a la enfermedad y la situación que viven los enfermos de encefalomielitis miálgica, también conocida como el síndrome de la fatiga crónica.

Jordi Linares, creador del proyecto Turismo en Vespa y organizador de la ruta, explica que se trata de una "patología sin tratamiento y sin solución que afecta mayoritariamente a mujeres". De ahí su realización en la semana del Día de la Mujer.

El recorrido cambia cada año para seguir contando con los que ya han participado en anteriores ocasiones e incorporar a nuevos motoristas. La estrategia ha funcionado, ya que casi han doblado la cifra de scooters clásicas que se animarán a conducir los 190 kilómetros de la travesía.

La marcha es gratuita para "utilizar la Vespa como vehículo para dar a conocer una enfermedad que cada vez afecta a más personas y que las deja completamente impedidas, sin poder hacer vida normal", cuenta Linares. Su mujer sufre esta dolencia desde hace más de siete años, y de ahí le surgió la idea entre familiares y amigos de montar un encuentro por el que se "desviven".

Participantes de la 'Scooter Rider Costa Blanca 2023' Turismo en Vespa

A la provincia llegan aficionados de vehículos retro de otras comunidades, como Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha Murcia o Andalucía. Tanto locales como nacionales cruzarán a lomos de sus vespas algunos de los puntos alicantinos más emblemáticos.

El creador de Turismo en Vespa indica que saldrán desde la plaza de España de Alcoy, "entre las 9 y las 10 tendremos el punto de encuentro y se harán todas las inscripciones del personal y la entrega de equipos de bienvenida, y de ahí iremos por San Lorenzo", expresa.

La ruta seguirá por Cocentaina, Vall de Gallinera, reagrupación en Pego y primera parada en cabo San Antonio (Jávea). Siguiente destino, cala Portitxol. El almuerzo será sobre las 14.30 h en "la preciosa localidad de Llíber". A continuación, el grupo iniciará la subida por Castell de Castells hasta Gorga, donde tendrá lugar el último reagrupamiento. Finalmente, el contingente tiene prevista la llegada a las 18 horas al mismo punto de partida.

"Lo bueno que tiene la provincia Alicante es que conjuga interior con costa y playas paradisíacas como la cala Portixol, así como puntos de avistamiento históricos como el cabo San Antonio o puertos de montaña legendarios como la Vall de la Gallinera", afirma el organizador.

Enfermedad desconocida

Linares cuenta el complicado futuro que tiene por delante los pacientes de encefalomielitis miálgica: "Es como si fuera el Alzheimer hace unos años cuando a los que lo sufrían los llamaban locos, la sociedad no está concienciada".

"Afecta a los órganos vitales, incluso al cerebro, es como si tuvieras un dolor de cabeza constante que deriva a las extremidades y a la respiración", asegura. El motero añade que los que presentan la condición tienen "entre 17 y 20 años menos de esperanza de vida, el problema es que no hay un diagnóstico claro ni un tratamiento, por lo que es una enfermedad que está en el limbo".

Las pruebas médicas aún no son capaces de detectar que falla en las personas que lo experimentan, que no son pocas. Tiene más afectados en la actualidad que el SIDA, según Linares. El desconocimiento científico hace que no se les tome en serio, ya que se les recrimina que siempre estén cansados y causa problemas en el entorno laboral y en los círculos de amistades. Factores que empeoran más si cabe "los 200 síntomas diferentes que pueden tener", y lo que influye en que su tasa de suicidio sea "siete veces más alta".

El no poder moverse de casa supone "una pérdida de conexión con la sociedad que hace que se pierdan los amigos debido a que cada vez que llaman no puedes ir, y al final tampoco puedes trabajar, porque si haces el esfuerzo y sales un día luego estás dos semanas sin levantarte", subraya.

De Marruecos a Eslovenia

Jordi Linares también llevó su solidaridad fuera de España a finales del año pasado, hasta un pueblo bereber de Marruecos. Cruzó el país junto a un grupo de 24 aventureros para repartir material escolar, libros en diferentes idiomas, ropa y demás cosas necesarias a la población de Begaa, cerca de la frontera con Argelia.

La experiencia está recogida en su canal de YouTube Turismo en Vespa, donde ha creado una serie de diez episodios en los que muestra los múltiples desafíos del viaje, y que el lunes 17 de marzo terminará con el último capítulo. Una vez completada su ruta solidaria por Alicante, su próxima gran hazaña será en agosto, cuando pondrá rumbo a Eslovenia para descubrir el país acompañado de su vieja Vespa.