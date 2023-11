Estos son los diez consejos de una experta de Alicante para una fertilidad saludable

El proceso de reproducción asistida impacta emocionalmente a todas las pacientes que requieren un tratamiento de fertilidad de una forma u otra, pero 8 de cada 10 requieren apoyo emocional tras un tratamiento de reproducción asistida fallido, según datos de Instituto Bernabeu de Alicante.

Esta situación, que afecta a personas de todo el mundo, tiene incidencia tanto en hombres como en mujeres, aunque de forma distinta. Y es que, según lo relata el Instituto Bernabeu, son las mujeres quienes más comparten la necesidad de apoyo. Según datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 6 personas en edad reproductiva en todo el mundo va a tener algún problema de fertilidad a lo largo de su vida.

En este sentido, la psicóloga Natalia Romera, responsable de la Unidad de Apoyo Emocional y coordinadora de la Unidad de ovodonación en Instituto Bernabeu de Alicante, ha elaborado una guía que ofrece pautas clave para mantener una salud reproductiva óptima y mejorar la experiencia en el proyecto de maternidad/paternidad.

[Por qué italianas, francesas e inglesas eligen Alicante para tratamientos de fertilidad]

"La salud emocional es esencial en la vida de las personas, pero, en ocasiones, puede suponer un problema para quienes se encuentran problemas a la hora de concebir. Nuestro objetivo es brindar información valiosa para ayudar a mejorar el bienestar de la persona a enfocar su tratamiento de reproducción", apunta Romera.

En la Unidad de Apoyo Emocional de Instituto Bernabeu se ofrece un apoyo emocional crucial a las parejas que se encuentran inmersos en un tratamiento de fertilidad". La fertilidad es un proyecto emocional que puede resultar complejo", advierte Romera, pero "con la ayuda y el apoyo necesarios es mucho más fácil de transitar". El decálogo "Apoyo emocional durante tu tratamiento de fertilidad" incluye diez recomendaciones esenciales como el ajuste de las expectativas, la identificación de tus propias emociones o evitar adelantar escenarios futuros que no tienen por qué ocurrir.

Estos son los consejos de la psicóloga para mejorar la fertilidad:

1. Haz un ajuste de la realidad y rompe las expectativas, así se evitará la decepción. Cuando esperamos que algo que no depende de nosotros suceda de una manera concreta, y no sucede, sentimos frustración, decepción. Aprender a vivir sin expectativas te hará experimentar el día a día con mayor tranquilidad y te ayudará a gestionar mejor el sentimiento de decepción.

[Francisco J. Sellers: "La empatía y el apoyo a la pareja es clave en la Medicina Reproductiva"]

2. Identificar sus emociones, así podremos comprenderlas. Identificar cada día cómo nos sentimos para poder comprendernos es la base para poder regular nuestras emociones. Si no las identificamos, será más complicado comprendernos.

3. Permitirse sentir malestar como parte del proceso Creemos que la búsqueda de un bebé debe despertarnos únicamente emociones de alegría, pero no, también viene acompañado de otras emociones, y todas tienen que fluir.

4. Escuchar nuestros propios conflictos internos entre lo que sientes y lo que piensas. Pararnos a escuchar lo que sentimos es la mejor manera para resolver el conflicto y guiarnos mejor.

5. Empatizar con el entorno, tú juegas con ventaja. Ellos desconocen el impacto emocional por el que estás pasando. Cuántas veces escuchamos de nuestro entorno comentarios que nos hacen daño, tipo: "¿para cuándo el bebé?", frases tan frecuentes y dolorosas que te hacen sentir incomprendida. Aprender a empatizar con el entorno es un recurso que te ayudará a comunicarte mejor, no esperes la comprensión en los demás, ellos desconocen el proceso, empatiza tú con la situación. Así gestionarás mejor los comentarios.

[La betaespera según Ángela, una alicantina tras dos tratamientos de fertilidad: "Mirar Google no ayuda"]

6. Descubrir nuestras necesidades y las de nuestra pareja Es necesario conocer cuáles son las necesidades de tu pareja para poder cubrirlas, y viceversa. Este ejercicio os unirá, os comprenderéis, a pesar de tener necesidades diferentes.

7. No adelantar escenarios futuros, evita retroalimentar el miedo y la preocupación. Ante una problemática, es frecuente que nos invadan pensamientos negativos sobre escenarios futuros a los que nos da miedo poder llegar como un tratamiento fallido, una pérdida gestacional, no conseguirlo nunca. Para ello es importante identificar que son escenarios futuros, pero no es nuestro presente.

8. No obligarse a cumplir con compromisos y eventos no deseados, evitarás momentos estresantes. Es normal que no te apetezca compartir cenas, cumpleaños, cafés, etc. No te obligues a realizar algo que no te apetece, no te castigues, y no te culpes ni te sientas mal, quien te aprecia, lo respetará.

9. Realizar actividades placenteras donde puedas disfrutar, ayudará a sentirte bien La búsqueda de embarazo nos absorbe tanto tiempo que dejamos estas actividades de lado, es hora de retomar alguna actividad aparcada.

10. Realizar un ejercicio de meditación diario que te ayude a conectarte con el cuerpo y no tanto con la mente. Es un ejercicio práctico que tenemos que integrarlo en nuestra rutina diaria y con 15 minutos diarios conseguiremos grandes beneficios.

Sigue los temas que te interesan