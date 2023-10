¿Visitar un cementerio? Estos son los más emblemáticos de la Comunitat Valenciana por su historia

Se acercan el Día de Todos los Santos y Día de los Muertos y con ello la aglomeración de muchas familias en los cementerios de la Comunitat Valenciana para visitar a sus seres queridos y llevarles bonitos ramos de flores, recordando los mejores momentos compartidos con ellos y limpiando sus lápidas con mucho cariño. Los cementerios se convierten ese día en un lugar de amor, memoria y paz, alejándose de la imagen tenebrosa y negra, muchas veces adquirida a través del cine y mediante su pertenencia al campo léxico de la"muerte".

Aunque la tradición de visitar a los nuestros el día 1 de noviembre no se celebre de igual forma que en México, con la realización de rituales en los cuales se colocan en las tumbas ofrendas, velas y altares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, y calaveritas de azúcar, España es uno de los países europeos que más importancia da al día 1 de noviembre a la hora de recordar a sus seres queridos.

Aunque remonte a épocas anteriores, el origen del Día de Todos los Santos tal y como lo conocemos hoy se estableció a mediados del siglo IX, hace casi 1.300 años, tras la llegada del Papa Gregorio III a la cabeza de la Iglesia Católica. Durante su tiempo de pontífice, del año 731 al año 741, consagró una capilla en la Basílica de San Pedro de Roma, en honor de Todos los Santos.

Desde entonces, los cementerios se han convertido en lugares de reencuentro cada 1 de noviembre. Existen en la Comunitat Valenciana una serie de cementerios que, además de servir de lugar de reencuentro con los seres queridos, albergan una serie de curiosidades y de características adquiridas a lo largo del tiempo y de la historia de nuestro país.

Ruta europea de cementerios

Aparte de servir de lugar de reunión entre familiares y difuntos, los cementerios son también interesantes en el ámbito patrimonial e histórico. Por una parte, constituyen un valor estético debido a su inserción en el paisaje urbano y también por el carácter artístico de los enterramientos. Estas características revelan cuáles son las prácticas antropológicas en torno a la muerte y a la memoria de los difuntos en cada una de las localidades.

En este sentido, el Consejo de Europa creó la Ruta Europea de cementerios. Una Ruta creada, según lo indica el propio Consejo, con el fin de permitir a los visitantes recorrer la memoria local, y aprender sobre la historia de estos lugares que han dejado una impronta en las ciudades en las cuales se encuentran dichos cementerios. Además, permite descubrir el patrimonio cultural local, nacional y europeo de los cementerios.

La Ruta está actualmente constituida por cuarenta y nueve cementerios, en treinta y siete ciudades de dieciséis países. En el mapa de los cementerios incluidos en la Ruta, figuran dos ubicados en la Comunitat Valenciana.

El primero en aparecer es el cementerio de Alcoy, Sant Antoni Abat. Este cementerio nació tras la fuerte epidemia de cólera que había afectado a esta ciudad, icono industrial valenciano, en el último tercio del siglo XIX. Concretamente, abrió sus puertas en 1885 tras el trabajo del ingeniero alcoyano Enrique Vilaplana Julià. Entre los lugares claves del cementerio figuran los impresionantes panteones, las fosas-nicho, el cementerio civil, el pozo de las cenizas, la cruz monumental y la parcela de los 12 militares que fallecieron en un accidente ferroviario el 22 de diciembre de 1922.

El segundo cementerio que figura en el mapa de la Ruta de los Cementerios es el Cementerio General de Valencia. Tiene su origen en el año 1787, durante el cual, el gobierno de Carlos III de España tomó medidas para atajar los numerosos problemas sanitarios provocados por los enterramientos en las iglesias durante el siglo 18. En este cementerio se pueden visitar las tumbas de personalidades históricas como el pintor valenciano Joaquín Sorolla y elescritor y político Vicente Blasco Ibáñez, así como el famoso cantante Nino Bravo.

Otros cementerios

Paterna. Este cementerio es el lugar de la memoria histórica por excelencia de la Comunitat Valenciana. En este lugar, se ha calculado la presencia de 3.237 víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista, repartidas en 135 fosas comunes, la mayoría de ellas ya exhumadas por la asociación ArqueoAntro desde el año 2013. En el medio del cementerio se puede apreciar un gran mausoleo con fotografías de las víctimas, rodeadas de banderas republicanas.

Una de las placas conmemorativas de las víctimas de la represión franquista en el cementerio de Paterna.

Elche. El cementerio Viejo de la ciudad de Elche alberga una rica historia. Este lugar abrió sus puertas en el año 1811 a consecuencia de la mayor epidemia que ha sufrido la localidad ilicitana, la fiebre amarilla, que se acabó con la vida de miles de habitantes. La empresa Rutas Misteriosas ofrece una ruta guiada por el cementerio de noche para descubrir las leyendas que alberga este cementerio, así como la simbología de sus estatuas.

Dénia. Aunque ya no existan cuerpos enterrados y queden solamente los restos de algunas lápidas en mal estado debido al abandono y al descuido de las instituciones, la ciudad de Denia abrió en el año 1856 el llamado Cementerio de los Ingleses. Este lugar se abrió con el fin de enterrar los restos de británicos que perdieron la vida en la ciudad y no podían ser enterrados en el cementerio municipal por no ser católicos.

Una de las estatuas a la entrada del cementerio viejo de Elche.

