Rafa Mas (Compromís): "Lo que hace falta es aunar esfuerzo, apelo al votante de Podemos y al socialista"

Rafa Mas quiere que Compromís se consolide en la ciudad de Alicante absorbiendo a Podemos y atrayendo a los votantes desencantados del PSOE. "Despistar al votante es lo peor que nos puede pasar", asegura en esta entrevista a EL ESPAÑOL en este inicio de mandato en el que el PP de Luis Barcala está más fortalecido, al igual que Vox.

¿Por qué quedarse con los votos de Podemos? La formación que en el mandato anterior contaba con Xavi López de líder pasó de tener dos concejales a uno con Manolo Copé, de Izquierda Unida, encabezando la propuesta. "Mi intención no es quedarnos los votos de nadie. No es quedarme con los votos de Podemos, es ampliar el espacio contando con esas personas que en su día votaron a Podemos porque entiendo que en ese espacio hay gente muy válida", responde, "esas personas no se pueden quedar huérfanas de partido".

Las elecciones municipales y autonómicas dejan a Compromís con dos concejales, la única formación de izquierdas municipal que ha mantenido su representación, y sin su partido con representación en el Gobierno de la Generalitat. "La situación sociopolítica ha cambiado radicalmente. Ahora tenemos que sumar esfuerzos. Sobre todo con una idea esencial que es buscar más gente, acertar más en la lectura de los problemas y transformar esos problemas de anhelos en políticas reales, municipalistas", razona.

En el replanteamiento de cómo serán los próximos años Mas insiste en que "ahora la dicotomía no es que la izquierda lleguemos al poder. La dicotomía es que la izquierda necesita rearmarse para garantizar un futuro. Y, sobre todo, me refiero al cambio climático y las desigualdades. Necesitamos acertar en las luchas y acertar en las lecturas y ser más sabios".

La búsqueda del PSOE

El PSOE en Alicante cuenta con ocho concejales encabezados por Ana Barceló, uno menos que en el anterior cuatrienio. ¿Ve en ese ámbito posibilidad de crecer? Y ahí responde con preguntas: "¿Tú piensas que cuando hablamos de justicia social, de transformación urbana, de lucha contra el cambio climático, de garantizar y ampliar los derechos no estamos hablando al votante socialista? ¿Tenemos que dirigirnos directamente a las personas que tienen carnet? Creamos un espacio para hacer estas cosas, obviamente. Por eso apelamos a toda la izquierda alicantina".

"También apelo a los socialistas, ¿cómo no los voy a apelar? Hay mucho votante socialista que vota por tradición, pues ya es hora de que el votante socialista sepa que tiene una alternativa real, con mucha gente, con mucha gente preparada y, sobre todo, mucha gente enamorada de esta ciudad y que piensa darlo todo por esa ciudad", recalca.

Mas, que pasó por las Juventudes Socialistas, pasó luego a Iniciativa, uno de los partidos que conforman la coalición Compromís. "Me fui como se han ido muchos otros", señala al respecto. Y ahí reconduce la conversación para recalcar su mensaje: "La época de las siglas ha finalizado. Ha finalizado. Vamos a basar las políticas en las causas porque aquí no pedimos carnet. No miramos de qué partido es. Vamos a hablar primero de las causas. Y luego ya hablaremos de los partidos o veremos cómo formalizamos eso en un proyecto político creíble".

El replanteamiento que lanza Mas se sitúa en el general que está haciendo esta coalición en la Comunitat Valenciana. "Todos creemos que este espacio, el espacio de Compromís, está estancado en la ciudad de Alicante. Hemos subido en porcentaje de voto, que es muy importante, cuando en ningún partido de izquierdas ha subido. Solo nosotros. Pero tenemos que ampliar ese espacio. Ya la fórmula de Compromís que estábamos ofreciendo no basta", sostiene.

En esa línea, puntualiza que "mi propio partido no está en crisis. Tenemos 500 afiliados más. Es decir, que se han ido casi 10. que son respetuosos. En todos los procesos pre congreso o pre asamblearios hay tensiones. Estamos reformulando el espacio". Y ahí asegura que "en Alicante ciudad hemos cuadruplicado la afiliación y cada semana se afilia más gente".

A pesar de eso, reitera que "no estamos en la época de los partidos y de las siglas, estamos en la ola de reconfigurar los espacios. Repito, los espacios. Yo creo que una de las causas por las cuales hemos perdido es: mucho follón entre nosotros, poca coordinación, poco trabajo conjunto, mucho mirarnos el ombligo".

La solución

Mas reivindica la unión para volver como el último Gobierno de izquierdas en la ciudad de Alicante con el tripartito en 2015 y el Botánico en la Generalitat. "Lo que hace falta es aunar esfuerzo. Ahora tenemos un método, el método Sumar que aglutina los diferentes espacios de los territorios. Ese es el que queremos implantar en la ciudad de Alicante. Un método donde no hablemos de los partidos, sino de un método. Y el método es Alicante".

Por eso insiste en que "cuando hablo del espacio no miro carnets. Hablo de un espacio de personas que apuesten por el municipalismo". Un aspecto que subraya porque "en Alicante se consume mucha política nacional. Todo el día estamos hablando de Puigdemont o de Ayuso o de lo que pasa de la M-30 para adentro en Madrid. Y necesitamos hablar de Alicante".

"Nadie ha mirado hasta el día de hoy la ciudad de Alicante como prioridad. Nadie. Y es hora de hacerlo. Al final, a la izquierda lo que nos ha pasado es que yo soy de uno y yo soy de otro. Y segmentar y despistar al votante es lo peor que nos puede pasar. Barcala no ha ganado. Hemos perdido nosotros", concluye.

