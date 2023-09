Un informe pide que la Administración elimine en la Comunidad Valenciana la cita previa

La brecha digital de acceso a los servicios públicos tiene que acabar. Ese es el objetivo que se marca el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana que lo remarca en un informe con el que insta al Consell a terminar con la cita previa para relacionarse con la Administración pública. Además, pide que se asegure la atención presencial cuando esta se requiera.

"La utilización por parte de la Administración de los medios telemáticos no puede suponer una pérdida de derechos", señala el Síndic Ángel Luna. Con sede en la ciudad de Alicante, en su mensaje añade que la digitalización no puede "constituirse como una nueva forma de desigualdad, discriminación y exclusión para determinados colectivos sociales y personas que no disponen de medios electrónicos suficientes, ni de conocimientos específicos o recursos necesarios para relacionarse electrónicamente con las distintas Administraciones públicas".

Esta es una de las demandas que lanza a partir de la investigación de oficio iniciada por esta institución para conocer qué está haciendo la Administración autonómica para eliminar la brecha digital. En el documento reclama al Consell que elimine definitivamente la cita previa obligatoria como requisito en las relaciones presenciales de los ciudadanos con la Administración. De igual modo, solicita que se den las órdenes oportunas para asegurar la atención presencial de los ciudadanos dentro de los parámetros de normalidad que estos requieren.

El comunicado del Síndic insta a impulsar en el plazo legal más breve posible la tramitación del proyecto de decreto del Consell por el que se regula la atención a la ciudadanía en los registros y las oficinas de asistencia de la Administración y el Sector Público Instrumental de la Generalitat. Una norma que ya existe en otras comunidades autónomas, recuerdan.

Así se subsanará la "inactividad reglamentaria" que está generando desigualdades.

Además, Luna pide que se proceda a crear el Registro de funcionarios habilitados de la Generalitat, para asistir a aquellas personas que lo necesiten a realizar trámites electrónicos de identificación, autenticación y firma en su nombre. A este respecto, esta institución ha comprobado que en el Portal de Transparencia de la Generalitat no consta que se haya iniciado ningún proyecto normativo relacionado con el registro de funcionarios habilitados.

En su resolución, Luna hace hincapié en que se preste atención especial a la ciudadanía afectada por la brecha digital y en situación de vulnerabilidad social: personas que, por su edad, diversidad funcional, situación de exclusión personal, cultural o económica carezcan de las necesarias herramientas o conocimientos informáticos suficientes.

Por último, cabe señalar que las Consellerias consultadas, (las que al inicio de este procedimiento de queja se denominaban Igualdad y Políticas Inclusivas, Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica), mantienen o recomiendan la cita previa.

