Asi es el valenciano Benja Serra que parodia 'Callejeros Viajeros': libre de 'haters' y se lo rifan las marcas

Benja Serra empezó su canal en redes sociales, como tantos otros, durante el confinamiento. Tenía mucho tiempo por delante y el miedo al covid le llevó a enfocarse en lo que siempre le ha gustado, hacer reír a la gente. "Siempre he hecho el tonto, antes me disfrazaba en los cumpleaños de los amigos y cosas así, y ahora lo hago con una cámara delante", explica por teléfono desde Valencia.

Nacido en Moncada en 1987, representa a esa hornada de creadores de contenido que, al calor de TikTok, vienen pisando fuerte. En su caso, eso sí, y a diferencia de la mayoría, no cuenta con una legión de 'haters' detrás, toda una rara avis. "Será por mi humor, que es más blanco" y se mete en menos charcos.

Muchos de sus 345.000 seguidores en TikTok y 150.000 de Instagram han conocido a este humorista por sus parodias del programa de televisión 'Callejeros Viajeros'. Pero, con el cambio a 'Callejeros Benjeros', su visión cómica de Lisboa, con un millón de visualizaciones en la red social china, y de Toledo, con más de 800.000, se cuelan entre sus vídeos más vistos.

Aunque estos no se acercan a su TikTok más visto hasta ahora. Su visión postapocalíptica situada en el año 2060 cuando recuerda, al ver una mascarilla, la infinidad de variantes del coronavirus y los estragos del cambio climático (cita una playa en Toledo), llegan en estos momentos a 3,5 millones de personas tras su publicación en diciembre de 2021.

Sin embargo, reconoce que los que los guiones que más trabaja son los relacionados con sus propios personajes, como el de la cajera de supermercado o el de la tinta de impresora, que también llega al millón de visualizaciones; "los Callejeros Benjeros son más improvisados y yo creo que esa es la gracia, que salga más natural", apostilla.

Pero ¿no recibe comentarios negativos? Le insistimos. "Alguno hay, no puedes gustar a todo el mundo", responde. Como ejemplos, ha habido a quien no le ha parecido bien que se disfrace de mujer o quien le soltó que 'podía hacer de guía de Lisboa sin menos pluma'. Le contestó que 'esa pluma' la lleva siempre, en alusión a su orientación sexual.

Y es que su notoriedad ha sido tal que hasta famosos de la talla de Alejandro Sanz o Álex de la Iglesia le han empezado a seguir y muchos de sus seguidores les piden que haga un Callejeros de su ciudad.

Reclamo para las marcas

De momento, tiene pensado hacerlo de su Valencia natal porque es donde se encuentra estos días ya que su trabajo como tal lo tiene en Madrid donde trabaja para una empresa de Marketing.

El resto del tiempo lo dedica a hacer sus guiones y a grabar, pero últimamente algo ha cambiado. Está ganando dinero con sus vídeos hasta el punto que ha tenido que recurrir a una agencia de representación para que le cierran las campañas con las marcas.

En julio lleva cinco y en agosto, de momento, tres. "Tengo bastante actividad, se ve que ahora tengo mucho tirón y, de hecho, le he tenido que decir a mi agencia que no puedo subir tanta publicidad", asume.

Convencido de que la publicidad no es invasiva si puede tener cierto control del contenido, ha llegado a un punto en el que cree que a sus seguidores no es que no les molesta, sino que les gusta su frescura y creatividad a la hora de vender determinados productos. "Son las marcas las que me piden que les proponga un guion con mi estilo propio", dice.

En julio también creó un monólogo para una marca. Ese es su siguiente paso en los próximos meses. ¿Y en los próximos años? "Sueño con hacer una película" como 'De perdidos al Río' que acaba de estrenar en los cines el también creador de contenidos y humorista, Jorge Cremades. Y puestos a soñar, le encantaría salir en una próxima temporada de Paquita Salas de Los Javis, a los que admira.

Pero siempre, con los pies en la tierra, afirma, ya que lo más quiere, "por encima de las visualizaciones o los likes es que la gente se ría y que me sigan diciendo cosas como que tras un día duro de trabajo les he ayudado riéndose".

