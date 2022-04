Vuelve el humor made in Vega Baja: "En Alicante no nos entienden"

Era cuestión de tiempo que, en una comarca tan característica y con una identidad tan arraigada, surgiera alguien que sacara punta a todas sus vicisitud. Ese alguien, el grupo 'Soy de la Vega Baja', echó a andar en diciembre de 2019 y, tras una exitosa gira por 24 de los 27 pueblos que dan forma a este territorio, han vuelto al escenario con un show renovado que estrenaron en Orihuela hace unos días, el pasado 24 de marzo, y le seguirá Rojales el 22 de abril, a beneficio de la Asociación con Personas con Diversidad Funcional Adis.

Aunque, por el camino, como confiesan durante la entrevista, se han topado con que su otro espectáculo, el de 'La Voz del Becario', ya ha levantado el vuelo en todo el territorio nacional, "y de qué manera". Con hasta cuatro actuaciones por semana -están estos días por Huesca- llevan su acento "medio murcianico" por todo el país.

Ellos son El Famoso Trino, J. M. Martínez y Fran Fernández. Estos dos últimos, de Callosa de Segura, se conocen desde hace años del microteatro y de hacer sketches, donde un día apareció Trino Manuel, también humorista y guionista, para saludarles al finalizar una actuación.

Así comenzó a fraguarse este trío cómico. Anteriormente, los tres por separado eran conscientes del potencial que tenía la Vega Baja como concepto para explotarlo con humor. "Un día en 2018 fui a Elche a actuar y con solo decir en mi presentación que venía de la Vega Baja noté unas risas que me indicaban que ahí había algo", avanza Fran Fernández, experimentado en los monólogos -ha participado en la grabación de 'Monologamia Rec' para Amazon Prime y ha ganado varios certámenes nacionales-.

"Está claro, como se ve en las redes sociales, que los chistes de la Vega Baja funcionan", insiste Fernández. "Será porque somos los de Lepe del sur" de la Comunidad Valenciana, dice entre risas.

Pero ¿este tipo de humor funciona fuera de la comarca? De momento, han testado que pueden expandir 'Soy de la Vega Baja' hasta Elche por el norte y Beniel (Murcia), por el sur. "Luego ya se va complicando, hicimos uno en Cartagena hace meses y notábamos que costaba más".

Para Fran Fernández este show es exportable hasta Alicante ciudad. Sin embargo, para Trino Manuel, el más mediático de los tres, no. Creador de la web de noticias de humor 'La voz del becario', ha vendido su formato de 'Bilbainadas Txunai' a la ETB vasca y ha colaborado con Europa FM con Frank Blanco, entre otros proyectos. "Nos gustaría haber llevado el show de la Vega Baja fuera, pero creo que en Alicante no nos entienden y no sé muy bien por qué", dice Trino.

Mientras que Fran da rienda suelta a sus monólogos, en el escenario Trino se encarga de hacer los sketches centrados en la Vega Baja, mientras que J. M. Martínez es el presentador que va uniendo las piezas. Eso se explica por su experiencia como conductor del festival de humor 'Gente seria', que él ha creado para Callosa de Segura, así como su faceta periodística en programas locales de la Cadena Ser y la Cope, entre otras.

Vega Baja Rapshody

La promoción de la temporada 2 de 'Soy de la Vega Baja' arrancó hace meses con un exitoso vídeo que no tardó en hacerse viral. En él, este trío hace una reinterpretación de Bohemian Rapshody de Queen al estilo 'vegabajero', haciendo uso de expresiones características y tópicas de esta comarca.

Un fotograma del video.

"Cuántas palabras que tenemos solo aquí: espolsar, el pozal, no es igual que una zafa", se puede escuchar en un momento determinado u otras estrofas del tipo: "Hay pedanías un montón, bancales más con acequias que azarbes".

El vídeo llegó hasta América, donde las reacciones en Youtube no se hicieron esperar. Una, quizá, resume el fenómeno de 'Soy de la Vega Baja' y la Vega Baja en sí: "No entendí nada, pero aún así muy buen trabajo. Saludos desde México".

¿Límites al humor?

En la temporada 1 de 'Soy de la Vega Baja', uno de los personajes de Trino era, nada más y nada menos, que Dios. "¿Qué es lo primero que crea en la tierra, la Vega Baja, por supuesto", se responde a sí mismo "Con este quiero decir que hacer humor de ciertos temas no significa que nos metamos con Dios", sostiene tras calificar su humor como "blanco".

Con estas afirmaciones llegamos al tan manido asunto de los límites del humor, cuyo último debate se ha generado tras la agresión de Will Smith a Chris Rock en la ceremonia de los Oscar por haber hecho un chiste sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith.

"En mi caso cuando voy a hacer un chiste pienso si voy a ofender y ese chiste de Chris Rock no lo hubiera hecho; tampoco hubiera reaccionado como Will Smith porque sabían de sobra que a su mujer se iba a sentir mal, así que no creo que valga la pena unas risas por una ofensa", esgrime.

Precisamente, hace unos días desde 'La Voz del Becario' hicieron unos chistes sobre los calvos -sobre dónde acaba la cara y empieza la cabeza-. "No me preocupaba ofender porque, bueno, yo soy calvo", aduce Trino. Aunque eso no quita que, pese a que publicaron el vídeo de la noticia cómica antes del altercado de Will Smith, recibieran comentarios del tipo "mal momento para hacer este chiste” por el tema de la alopecia de Jada.

Sigue los temas que te interesan