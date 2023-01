Se cumplen 100 años de la historia del fútbol en Jijona: "Los curas fueron los primeros futbolistas"

Ni deportistas ni maestros, "los primeros futbolistas fueron los curas". Así lo describe el jijonenco Luis Cerdán Picó, que ha pasado toda su vida practicando diferentes deportes en su ciudad, y ahora lleva más de dos años estudiando a fondo la historia del Xixona Club de Fútbol, antecesor del actual Xixona Esportiu.

'Historia del fútbol en Xixona: cien años entre balones y porterías' es el libro que ha publicado este aficionado al fútbol para celebrar el centenario de su equipo, del que nunca se ha desvinculado del todo.

Lo que en un principio iba a servir como un regalo entre amigos, se ha convertido en un obsequio para más de 2.000 familias de Jijona, que ya disfrutan de su ejemplar. El autor ha querido agradecer su ayuda al Ayuntamiento de la localidad, desde donde lo eligieron este 2023 como su tradicional regalo de Reyes.

Luis Cerdán Picó, quién se describe como un apasionado a los deportes toda su vida, sobre todo al atletismo, cuenta a EL ESPAÑOL que una de las formas de mantenerse cerca del Xixona Esportiu "ahora que se ha hecho mayor" ha sido llevando las redes sociales del equipo. "Cuando no hay partidos, me gusta subir fotografías y vídeos antiguos que los aficionados me van pasando". Y así, recuerdo tras recuerdo fue recreando la historia del fútbol de Jijona, donde se fundó el primer club de fútbol oficial en 1923.

Según explica el autor de 'Historia del fútbol en Xixona', casi ningún pueblo de la provincia conserva la historia de este deporte en su ciudad, excepto Santa Pola, donde se puede decir que está el origen del popularmente conocido como 'el juego de la pelota'.

Tras la visita de unos científicos extranjeros a la Costa Blanca a principios del siglo XX, otros municipios fueron copiando el juego hasta que pasó a ser conocido como 'fútbol'. "En aquella época eran los curas en las escuelas quiénes practicaban el juego de la pelota para que los niños hicieran deporte, también con fines educativos", detalla el jijonenco.

Luis Cerdán Picó con dos autoridades del Ayuntamiento de Jijona. Cedida

"Recursos limitados"

Por la cantera del equipo han pasado futbolistas de la talla de Vicente Navarro, quien fue delantero del Hércules C. F. a finales de la década de los 60 o Pepe Tormo, apodado como 'El Gatet' tras su paso por el Hércules antes del inicio de la guerra civil española. "Ahora el fútbol ya no es lo que era", explica Cerdán Picó refiriéndose a los problemas que tienen actualmente los equipos de fútbol de pueblos o ciudades pequeñas.

"Los padres llevan a los chavales a entrenar a clubes más grandes como el Hércules o el Intercity". La falta de jugadores y la falta de recursos económicos son los principales retos del Xixona Esportiu y otros equipos similares. Cerdán Picó recuerda con nostalgia la época en la que las grandes empresas, -como la fábrica de turrón de Xixona-, financiaban al equipo local, a cambio de que los chavales recordasen con sus camisetas que venían de la cuna del turrón.

