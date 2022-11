Un colegio de Alicante lanza una campaña de recogida de juguetes y veta los de Disney

"Dale una segunda vida a tus juguetes también cuentos (no de Disney, no sexistas)". Este es el mensaje con el que la asociación de madres y padres de alumnos del colegio Voramar de la ciudad de Alicante ha coordinado la campaña de recogida de material para pequeños de dos años.

"¡El cole os necesita!" era el reclamo con el que se encabezaba el mensaje compartido en las redes sociales para animar a esta recolecta. En ella enumeraban los requisitos para gestionar el proyecto. "Os pedimos donar juguetes de madera, sillitas o carrito de supermercado, puzzles en buen estado, motos, triciclos, patinetes de tres ruedas, etc. (juguetes sin pilas, no bélicos, no sexistas ni peluches)".

Todo lo recogido durante las dos semanas en que ha estado activa la campaña tenía en cuenta que "todavía no llegó toda la dotación de conselleria". Por eso apuntaban en este mensaje que aunque el público principal en el que se pensaba para ello era el alumnado de dos años, también podían ser "aprovechables quizás para otras aulas".

La preocupación por el sexismo, con el que al parecer asociaban en su enunciado a la multinacional americana del entretenimiento, se expresa también en "el recién creado grupo de igualdad del AMPA", como indican en otro mensaje distribuido a través de sus canales en las redes sociales.

En esta otra actividad, esta actualmente en marcha, invitaban a participar en la jornada del Día Internacional por la erradicación de la violencia de género. Ahí recuerdan que "el lema del cole (y nuestro) es No la dejes pasar (a la violencia), y por ese motivo la semana que viene vamos a pintar de lila las puertas de acceso al centro".

El año pasado, el Ministerio de Consumo presentaba ya una guía en la que profundizaba en los estereotipos que consideraba que se transmiten a través de los juguetes. Y así Alberto Garzón apoyaba también mediante una guía que la compra en Navidad tenga en cuenta los estereotipos sexuales que pudieran estar presentes en los materiales lúdicos para rechazarlos. Y así que los niños y niñas puedan "desarrollar toda su potencialidad".

La guía de Consumo señalaba entre los estereotipos más presentes el uso del color rosa para las niñas y del azul para los niños; la utilización de diminutivos para los juguetes dirigidos a ellas frente a los superlativos utilizados en los de ellos; o las referencias a magia y moda para las chicas, frente a las bélicas para los chicos.

"Lo que a simple vista puede parecer una inocente clasificación: rosa o azul, puede tener consecuencias graves en su futuro, limitando sus posibilidades en una de las etapas más importantes para el aprendizaje", avisaba esta guía.

