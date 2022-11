El PP de Alicante critica "el grave perjuicio" a las víctimas de violencia de género por la agrupación de partidos judiciales

La diputada de Alicante Marisa Gayo ha puesto el foco en las mujeres de San Vicente del Raspeig, La Vila Joiosa y Novelda para denunciar "el grave perjuicio que van a sufrir las víctimas de la violencia machista". En las Cortes Valencianas la representante del PP ha exigido este miércoles que se explique las consecuencias de la agrupación de varios partidos judiciales.

En su intervención, recogida en un comunicado del Partido Popular, ha exigido a la consellera Gabriela Bravo que aclare lo que supondrá este cambio y si van a desaparecer juzgados ya que considera que las mujeres víctimas de violencia de género pueden verse perjudicadas.

¿Por qué? Marisa Gayo señala que en un reciente Real Decreto del Gobierno de España se señala el cambio de dependencia de tres ciudades en la provincia de Alicante en lo que respecta a los juzgados de Violencia sobre la Mujer. Así el de San Vicente del Raspeig pasa a depender de Alicante, el de La Vila se agrupará con Benidorm y el de Novelda lo hará de Elche.

La pregunta de Gayo se ha producido el mismo día que la responsable de Justicia ha visitado Alicante para inaugurar las instalaciones de la Oficina de Denuncias de violencia de género, una infraestructura que aún no estaba presente en la provincia y sí en Valencia y Castellón. "La consellera Gabriela Bravo, igual que su jefe Ximo Puig, deben explicar qué van a hacer para evitar que desaparezcan estos juzgados por las decisiones unilaterales del Gobierno de Pedro Sánchez guiadas únicamente por criterios economicistas", ha afirmado Gayo.

"Las mujeres que sufren este tipo de delitos no pueden ser tratadas como un número, necesitan recibir asistencia cerca de sus domicilios y no obligarlas a trasladarse a otras localidades, ya que bastante sufrimiento y miedo tienen como para crearles más problemas", ha señalado. "Bravo tiene que explicar cómo piensa evitar que las mujeres salgan perjudicadas por este reagrupamiento judicial y si ha exigido en Madrid que esta decisión no se lleve a cabo".

Ha añadido que esta decisión "va además en contra de lo que prevé el propio Pacto de Estado de violencia de género, que establece en sus medidas el compromiso de mantener la ampliación de la jurisdicción de los Juzgados de Violencia, persiguiendo una mejora cualitativa de la atención y los medios con los que se cuenta".

La diputada autonómica ha anunciado que desde el PP "vamos a presentar iniciativas para que esta reagrupación no se lleve a cabo, exigiendo al gobierno una rectificación". También "vamos a exigir que la Conselleria de Justicia dote de más medios personales y materiales en todos los partidos judiciales para acabar con los colapsos y evitar que sean las víctimas las que se vean perjudicadas".

El comunicado concluye con la petición de Gayo a la Conselleria de Igualdad, que dirige Aitana Mas, para que ponga en marcha "de manera inmediata un protocolo único de actuación para atender a los menores en riesgo de desamparo". Gayo acusa a Mas de "desproteger y dejar a su suerte" a los niños y jóvenes al no tener un plan de actuación único, "como también ha reclamado el Síndic de Greuges, alertado por la situación de riesgo que viven estos jóvenes".

