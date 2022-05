La autodefensa, un arma no agresiva para empoderar física y psicológicamente a la mujer en La Nucía

El Curso de Defensa Personal para mujeres de La Nucía persigue un doble objetivo: "enseñar una respuesta física ante una posible agresión y el empoderamiento psicológico de las mujeres tanto a nivel colectivo como individual", explica la técnica de Igualdad del municipio, Caridad Rodríguez.

Desde 2018, la Concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de La Nucia organiza un curso de 'Defensa Personal para Mujeres', una iniciativa financiada por el 'Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y que tendrá lugar entre los meses de mayo y junio en la Ciutat Esportiva Camilo Cano. Date prisa para apuntarte porque este jueves, 5 de mayo, termina el plazo de inscripción.

Enfocado a mujeres de todas las edades, pretende dotarlas de herramientas de autodefensa que puedan servirles en "momentos reales de su vida", como situaciones relacionadas con la violencia de género, intentos de agresión sexual o simplemente violencia ciudadana.

Autodefensa para mujeres

El encargado de impartir el curso es el presidente del club de Hapkido Los Dragones de La Nucia, el maestro Manuel Navarro, quién además está "muy concienciado" sobre la violencia contra la mujer, destaca Rodríguez.

El curso consta de 16 horas de formación que se distribuirán en 8 sesiones para que las alumnas puedan interiorizar las técnicas aprendidas y generar memoria corporal respecto a los movimientos trabajados. "Queremos que, ante una futura agresión, el cuerpo recuerde los movimientos", explica la técnica.

Entre los contenidos de los talleres impartidos por el maestro Navarro se encuentran: técnicas de autocontrol, aprendizaje del lenguaje corporal en la agresión, el conocimiento de la anatomía, así como el desarrollo de técnicas ante uno o varios agresores (robo, agresión sexual o violación y/o secuestro).

Empoderamiento femenino

Rodríguez habla de diferentes tipos o "niveles" de violencia contra la mujer. Uno de ellos se presenta a nivel psicológico y se refiere al lugar y al espacio que ocupan las mujeres en la sociedad, "la manera que tienen de ser y estar en el espacio público".

Lo especifica con un ejemplo sobre niños y niñas en edad escolar que en el colegio se encuentran repartidos por igual en el patio, pero con la adolescencia las mujeres "estamos más a los márgenes". De ahí que este tipo de actividades pretendan empoderar psicológicamente a las mujeres.

"Queremos que las mujeres tomen conciencia de su cuerpo y de sus derechos como ciudadanas. Pero también del empoderamiento a nivel colectivo porque se genera un espacio seguro que a su vez propicia el desarrollo de redes de apoyo, comprensión y autoconocimiento", defiende la agente de Igualdad.

Puede salvarte la vida

'Avísame cuando llegues a casa', 'hija, no te vuelvas sola y que te acompañen', ¿quién no ha escuchado alguna vez a su madre o a sus amigas de decir esas frases? La autodefensa no es la solución definitiva a la violencia contra la mujer, pero te puede servir para escapar ante una situación de peligro.

Amnistía Internacional publicó un artículo con interesantes datos sobre este tipo de violencia. Entre los que más llaman la atención, se encuentran: 'Más de 2,8 millones de niñas y mujeres han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida', 'en 2020, de las 12.769 víctimas de delitos sexuales, 10.798 fueron mujeres' o '4 mujeres son violadas al día en España'.

No hay que irse muy lejos para ver ejemplos del lado más extremo de la violencia machista. Aquí van algunos ejemplos de noticias publicadas por EL ESPAÑOL en los últimos meses:

Detienen a un anciano por despedazar a su pareja y tirar sus restos a un contenedor en Torrevieja

Asesina en Torrevieja a su mujer, de 35 años, y se entrega a la Guardia Civil

El acusado de degollar a su pareja en Planes asume el crimen: "Merezco el castigo que se me imponga"

A tiros con su Kalashnikov con la Policía: así han detenido en Elche al presunto último asesino machista

