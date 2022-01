Elda renovará su plaza de toros para darle un uso cultural, festivo ¿y taurino?

Elda podría tener renovada en 2023 su plaza de toros, clausurada en 2015 tras detectarse unos problemas estructurales que ponían en riesgo la seguridad de los vecinos. Después de varios años de idas y venidas, el consistorio eldense, en manos del PSPV-PSOE, ha dado un paso definitivo para poner rumbo definitivo a la remodelación del coso.

En este sentido, la Junta de Gobierno Local aprobó hace unos días la licitación del contrato de redacción del proyecto definitivo para llevar a cabo una inversión incluida en el Plan Elda Renace y que una vez sea adjudicada tendrá un plazo de ejecución de doce meses.

Estos movimientos llegan medio años después de que la Concejalía de Servicios Públicos Sostenibles adjudicara un estudio de patologías estructurales que dio como resultado que los cimientos del coso, el tendido, los toriles, la enfermería y el resto de estancias eran rehabilitables.

¿Qué va a hacer el Ayuntamiento en este emplazamiento, una de las joyas del patrimonio local? El anteproyecto contempla la creación de una boca escénica en un sector del graderío -el que da a la calle Pablo Iglesias-, lo que permitirá montar un escenario para conciertos y actividades culturales "sin perder espacio para el público en la zona central y manteniendo la visibilidad desde todos los puntos del coso", explica el consistorio en un comunicado.

Proyección de cómo quedará la grada.

Asimismo, está prevista la creación de una zona de restauración con cafetería y la reurbanización de todos los alrededores "para dar más protagonismo a las personas y humanizar los espacios públicos del entorno". También se modernizará la fachada del inmueble, pero manteniendo el aspecto histórico del mismo y llevando a cabo trabajos para mejorar la eficiencia energética del mismo.

De esta manera, aseguran estas fuentes, la plaza de toros se convertirá "en un punto de referencia cultura y de ocio de toda la ciudad, pudiendo acoger conciertos, representaciones culturales de todo tipo, eventos deportivos y actos festivos, entre otras actividades".

Y, ¿qué pasa con los eventos taurinos? La respuesta, señalan fuentes consistoriales consultadas, no depende del municipio, sino del sector empresarial y de si está interesado en promover corridas en este coso. "La reforma que se va a hacer no implica que no se puedan celebrar los toros, que sí que podrán, pero hemos querido ampliar sus usos", responden.

El precedente de Villena

Ante la incógnita que existe en Elda sobre si los toros volverán a su plaza, atrás quedan los intentos, por ejemplo, de la Villena gobernada por Los Verdes de vetar las corridas en su coso municipal que se encontraron con la sentencia del TSJCV recordando que los toros son un Bien de Interés Cultural y, por lo tanto, se deben a las leyes estatales y no a las ordenanzas municipales.

Con la salida de Los Verdes del gobierno, el PSOE sí permitió eventos taurinos como el que tuvo lugar el 7 de septiembre de 2019 con el Fandi, José María Manzanares y Francisco José Palazón como atractivo principal. Sin embargo, llegó la pandemia y el Ayuntamiento convirtió esta instalación como centro de vacunación provisional, impidiendo la celebración de una corrida prevista para el pasado mes de noviembre. En diciembre, el empresario Manolo Carrillo volvió a reclamar -cuarta petición desde que arrancara la crisis sanitaria- la cesión de la plaza para programar corridas de toros.

Con respecto a Elda, estas mismas fuentes avanzan que tienen pensado "respetar el actual diseño" de la plaza, lo que significa que pueden dar cobijo desde "un cine de verano, a un concierto o una corrida de toros".

Elda no acoge corridas desde 2010 con Jesulín de Ubrique y David Fandilla, 'el Fandi', en el cartel principal para torear en un coso que abrió por primera vez al público el 14 de julio de 1946 con una novillada a cargo de Paquito Bru y Sergio del Castillo.

Proyecto ambicioso

El proyecto de remodelación de la plaza de toros de Elda se enmarca dentro del Plan ‘Elda Renace’, anunciado por el alcalde, Rubén Alfaro, en febrero, con una dotación de más de 15 millones de euros con el objetivo de impulsar la recuperación económica y social de la ciudad en tiempos de crisis por la pandemia, y generar más de 600 empleos.

La rehabilitación del coso costará 2,2 millones de euros en la que es, con toda seguridad, la mayor inversión de la localidad alicantina. Se espera que, si se cumplen los plazos, Elda tenga lista una segunda vida para su plaza de toros el año que viene, con o sin animales.

