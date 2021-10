Prisión sin fianza para el detenido por descuartizar a su pareja en Torrevieja

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Torrevieja, en funciones de guardia, ha decretado este sábado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido el pasado jueves por la tarde como supuesto autor de la muerte violenta de su compañera sentimental. Según él mismo reconoció, la había descuartizado y arrojado a sus restos a un contenedor de basuras.

El detenido está investigado en una causa abierta por un delito de homicidio/asesinato, sin perjuicio de ulterior calificación, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Como recoge Efe de las mismas, el magistrado ha acordado también en otro auto interrumpir el procesamiento de los residuos procedentes de Torrevieja de los últimos días en la planta de tratamiento de basuras de Xixona.

La detención de este hombre, un ciudadano finlandés de 70 años, se produjo horas después de que fueran hallados en un contenedor de basuras de la localidad partes de un cuerpo de mujer. El TSJCV ha comunicado que se está a la espera del resultado de las pruebas que se están realizando para su identificación. Las sospechas iniciales apuntan a que podrían pertenecer a su compañera sentimental, de 68 años y la misma nacionalidad.

La captura del detenido se pudo realizar cuando se le encontró merodeando en bicicleta por los alrededores del contenedor. Las piernas y el brazo de la víctima se habían hallado horas antes, con lo que la Guardia Civil ya estaba sobre aviso. Además, el presunto autor de este crimen vestía la misma ropa y sombrero que concordaba con la de la persona que aparecía en las grabaciones de la cámara de un supermercado próximo.

La detención

Los agentes de la Guardia Civil le dieron el alto para interrogarle y el acusado respondió con incoherencias. Ahí mismo acabó reconociendo la autoría del asesinato. Desde allí fue conducido después con la policía judicial del instituto armado hasta la vivienda en la que convivía con su pareja. Allí se encontró la parte superior del tronco de la víctima.

La delegada del Gobierno para la violencia de género, Victoria Rosell, explicó este viernes que la Policía española está comprobando con la finlandesa la identidad de la víctima del crimen de Torrevieja. Según declaró "en principio, todo apunta" a que se trata de un nuevo caso de violencia machista.

Rosell precisamente realizó estas declaraciones en una visita a Bilbao planeada para estrechar la colaboración con el servicio vasco de atención telefónica a mujeres víctimas de violencia de género. Al referirse a este suceso, no ha usado la expresión violencia machista porque "no lo confirmamos hasta que no se realicen todos los pasos del protocolo. Ahora mismo es sólo una posible víctima [de esta violencia machista], que esperamos se confirme en las próximas horas o, si no, en los próximos días", ha manifestado.

