El detenido por descuartizar a su pareja en Torrevieja tenía antecedentes de maltrato con otra mujer

El hombre de 70 años, finlandés, detenido este jueves en Torrevieja como presunto autor del descuartizamiento de su pareja, una compatriota de 68, cuenta con antecedentes policiales por maltrato anterior a otra mujer pero no con respecto de la víctima.

Así lo ha informado a las puertas del ayuntamiento torrevejense la subdelegada del Gobierno en Alicante, Araceli Poblador, quien ha participado en una concentración silenciosa de repulsa junto, entre otros, al alcalde, Eduardo Dolón.

El arrestado estaba incluido dentro del sistema Viogen con respecto de otra mujer pero no de la víctima, con la que no había denuncias previas y con la que mantenía una relación sentimental desde el pasado mes de enero.

Los investigadores continúan buscando parte de los restos mortales de la víctima, que tiene hijos de una relación previa, ya que solo se han encontrado las piernas y un brazo en un contenedor de Torrevieja, y el torso dentro de la vivienda que compartía con el presunto asesino.

La subdelegada no ha entrado en profundidad en los detalles "escabrosos" del crimen, el cual aún no se ha concretado en qué día ha podido ser cometido y que sigue siendo investigado.

Sí ha hecho un llamamiento para que el silencio de la sociedad no sea cómplice de la violencia machista y para evitar "normalizar" este tipo de violación de los derechos humanos. "Tenemos que implicarnos todos, hacer pedagogía y sensibilización", ha recalcado en torno a una lacra que ya supera en asesinatos a los que provocó la banda terrorista ETA.

La subdelegada ha expresado el apoyo a los hijos, familiares, amigos y a la colonia finlandesa de Torrevieja y el entorno, "que sufre de cerca este cruel crimen". Al mismo tiempo, ha felicitado a las fuerzas de seguridad por la eficacia de la investigación, que sigue en curso.

Por su parte, el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, ha manifestado la "consternación" de los vecinos por unos hechos "que no son habituales, y menos en la comunidad finlandesa" ya que "el comportamiento habitual de los finlandeses es ejemplar".

Ha puesto a disposición de los investigadores todos los recursos del ayuntamiento, especialmente el de los operarios del servicio de recogida de residuos para tratar de ayudar a encontrar todos los restos mortales.

El alcalde ha querido aclarar que, aunque hubo un amplio dispositivo de búsqueda en contenedores y desde el primer momento se colabora para conocer las rutas de los camiones que prestaron servicio en la zona del asesinato, no se ha ordenado paralizar la recogida generalizada de basuras en la ciudad en ningún momento.

El hallazgo de un mendigo



Los hechos se conocieron este jueves, después de que un indigente que rebuscaba en un contenedor de la calle Luis Cánovas Martínez, muy cerca de un supermercado con cámaras de vigilancia y del instituto Libertas, hallara a las 13.45 horas las dos piernas y un brazo de la víctima.

Tras dar la voz de alarma, la policía judicial de la Guardia Civil se hizo cargo de la investigación con un amplio dispositivo para tratar de localizar más restos, y en el registro del domicilio de la pareja, tras la detención de hombre, se encontró el torso de la víctima.

La búsqueda infructuosa de otros restos mortales en numerosos contenedores de Torrevieja obligó a iniciar un operativo en la planta de residuos de esta localidad alicantina, en el vertedero de Piedra Negra de Jijona, que aún sigue sin que hayan trascendido resultados positivos.

Sigue los temas que te interesan