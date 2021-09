La ‘Calle del Coño’ en Benidorm, la transitada vía que no ha logrado desprenderse de su fama

Si hay en Benidorm una calle que siempre ha dado mucho de qué hablar es la Calle del Coño o Paseo de la Carretera, tal y como indica el callejero oficial. La polémica se desató de cara a 2010, cuando la colaboradora de televisión, Belén Esteban, se refirió a ella con este nombre malsonante, que nunca ha gustado demasiado a los vecinos, quiénes ven la expresión como un aliciente sobre la idea del turismo salvaje.

El Paseo de la Carretera es una de las calles más concurridas de la ciudad. Se trata de una estrecha vía del casco antiguo por la que pasan miles de turistas todos los días para recorrer la gran cantidad de bares, restaurantes y otros negocios que allí habitan. Aunque el nombre puede dar lugar a confusión, lo cierto es que nada tiene que ver con la parte del aparato genital femenino, sino que la historia tiene algo más de miga.

¿De dónde viene?

Los benidormenses solían pasar por allí, y era raro el día que no se encontraban con algún conocido, que entonaba con sorpresa aquello de "¡Coño, Manolo!". De hecho, se podría decir que si no quieres cruzarte con alguien en Benidorm, no deberías pasar por la calle del… Paseo de la Carretera.

En los años 30 el paseo de la carretera ni siquiera entraba dentro de los mapas de Benidorm, que por aquel entonces era un pueblo pesquero. Allí se terminaba todo y empezaba la carretera que iba a los pueblos cercanos como Villajoyosa o L'Alfàs del Pi. Pero, con la llegada del turismo en la década de los 60, la ciudad empezó a expandirse y todos esos rascacielos, hoteles y restaurantes había que construirlos en algún sitio.

Pero 'calle el coño' o 'del coño', esto tampoco está claro, no es el único nombre con el que se ha denominado a la arteria principal que dividía la ciudad en la mitad del siglo XX. 'Camí d’Altea', 'Carrer del Mar', 'Calle Salamanca' o incluso 'Marqués de Comillas', son algunos ejemplos. Tras la Guerra Civil se le llegó a conocer como José Antonio'. Finalmente, en los años 80 es cuando esta vía cuenta con el nombre oficial de Paseo de la Carretera o 'Passeig de la Carretera' en valenciano.

En 2013, el Ayuntamiento de Benidorm lanzó una campaña de promoción mediante bandoleras que colgaban por todo el paseo recordando a los visitantes que se encontraban en el Paseo de la Carretera.

La buscan en Google

Pero el término todavía no parece estar muy claro para algunos que siguen utilizando el nombre malsonante para quedar en ella. De hecho, todavía hay quien la busca así en Google. En concreto, 16 usuarios de media a la semana han buscado en la web 'calle del coño'; a diferencia de 'paseo de la carretera', que ha recibido de media, 11 búsquedas a la semana.

La comparación se puede consultar a través de Google Trends, donde también puede verse como del 11 al 17 de julio hay un pico que se debe a que un centenar de personas hizo la búsqueda con el nombre malsonante, mientras que cero lo hicieron con el oficial.

Hoy en día, las opiniones sobre el tema varían. Hay vecinos a los que no les importa recordar que un día se le dijo así, de forma casi cariñosa. Aunque, por el contrario, hay quién ve lo del coño como algo malsonante y vulgar, que desprestigia la imagen de la ciudad. Lo que está claro es que guste o no, la Calle del Coño forma parte de la historia de Benidorm.

