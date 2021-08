Manolo Alcántara con 'Déjà Vu' en Alicante: "Eres tan desgraciado que hasta tu reflejo es mejor que tú”

El actor e inventor especializado en el género del circo contemporáneo, Manolo Alcántara, estará el próximo 25 de agosto en el Festival Internacional de Artes Escénicas de Alicante (FRESCA!) con 'Déjà Vu', un espectáculo atemporal en el que realidad y ficción se unen para contar la historia de su protagonista, un soñador frustrado porque no consigue convertirse en quien le gustaría ser en realidad.

Manolo Alcántara lleva 25 años sobre los escenarios; y eso, se nota. No solo interpreta guiones sin mediar una palabra, sino que también crea sus propios espectáculos. Además, muchos de sus compañeros de profesión lo conocen también por la profesión de inventor, puesto que, en su mayoría, los gigantescos objetos que utiliza en las escenas han sido hechos con sus propias manos. "Intento hacer un circo intransferible, que los que me conocen sepan diferenciarlo del resto. Mis creaciones tienen un ADN propio, un sistema, que sin llegar a llamarlo método, ha perdurado en los espectáculos", afirma el artista.

La música en directo o, como se mencionaba con anterioridad, la presencia de grandes objetos son características propias de los espectáculos de Manolo Alcántara, quien se preocupa de todos los detalles de su escenografía. "Mis espectáculos tienen un impacto visual muy potente. Lo consigo con elementos que son creados e inventados para la ocasión. Juego mucho con las proporciones, pero también con las desproporciones de los objetos". Además, el mérito también reside en manejar esos aparatos con encanto.



Muchos de los objetos que aparecen en escena han sido elaborados por el propio artista. Cía, Manolo Alcántara

No se trata de que destaquen por encima del protagonista, sino que ambos se conviertan en uno solo en el escenario. "En el momento que una cosa luce más que otra, hay un desequilibrio y los desequilibrios no son buenos. Me gusta que cuando la gente habla de algo que les ha sorprendido hablen del elemento y de lo que hago yo con él", explica el manipulador de objetos.

Sobre 'Déjà Vu'

'Déjà Vu' habla de la distancia que hay entre una persona y sus sueños, de lo que es y lo que le gustaría ser. Manolo Alcántara cuenta que la obra es atemporal, pero está inspirada en los años 50, "época en la que todo en la oficina funcionaba de forma manual y se escribía a máquina".

Pero Alcántara no está solo en el escenario, sino que también lo acompaña su alter ego, Andreu Sans; la intérprete y cantante, Laia Rius; y otra intérprete, Silvia Compte. El actor ha hecho hincapié en resaltar el esfuerzo de todo su elenco de actores, así como también del técnico, Iván Tomasevic y finalmente de Clàudia Sáez, encargada de la producción del espectáculo.

Tal y como Alcántara reconoce, Déjà Vu "bebe del resto de espectáculos", pero al igual que en otras ocasiones, nada se repite. Cuenta con clásicos como el número del espejo. "Lo que pasa es que yo lo tamizo y lo hago de una forma diferente y contemporánea", explica. En la obra, la estantería parece tener vida propia, la interpretación de Laia, y el títere que aparece en la obra cobran especial importancia.

Actuación 'Déjà Vu'. Cía, Manolo Alcántara

El muñeco, junto a Andreu Sans, se convierte en una especie de alter ego, una versión mejorada del protagonista. El número del espejo muestra a la perfección la esencia de la obra: "Eres tan desgraciado que hasta tu reflejo es mejor que tú", explica su director.

Próximamente: 'Maña'

De pequeño, Manolo Alcántara no quería estudiar, por lo que no le quedó otra opción que irse a trabajar con su padre, que se dedicaba a la construcción. De hecho, puede que sus aventuras como albañil le hayan servido de inspiración para el que será su próximo espectáculo, 'Maña'. "Estoy construyendo un arco de unas dimensiones muy grandes con unas cajas muy pesadas", un elemento que su padre le enseñó a diseñar.

Se trata de un espectáculo muy diferente a lo que Manolo Alcántara tiene acostumbrado a su público, puesto que no se trata de circo, sino que tiene un componente de teatro de calle. La palabra 'maña' significa para él ingenio. "Se llama así porque todo lo tengo que realizar sin hacer esfuerzo. Yo lo llamo la economía del movimiento", explica Alcántara.

A lo que el actor y director añade otro nuevo concepto, la economía del esfuerzo. Es decir, se trata de realizarlo todo con el menor esfuerzo posible, con imaginación e ingenio, cualidades que en ocasiones pueden ser mucho más eficientes que el sobresfuerzo. "Lo que puedas hacer en 3 movimientos, no lo hagas en 4", concluye.

