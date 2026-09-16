Callosa de Segura se presenta como sede del turismo activo y aventurero en Alicante: "Nuestra sierra complementa la costa"

Cuando uno está llegando a Callosa de Segura, se siente observado. No por personas, ni por cámaras, sino por la imponente Sierra que reina sobre la localidad.

Cuanto más se acerca a sus pies, más fascinado queda el visitante. Pues, además de ver cómo la vida se desarrolla como en cualquier otro lugar, surgen varios caminos que llevan a inicios de rutas de senderismo, puntos de escalada e incluso vias ferratas.

Una oferta de turismo activo de la cual el alcalde de la localidad, Juan Antonio Franco, se enorgullece particularmente y ve en ella una oportunidad para atraer a nuevas personas a la provincia de Alicante, más allá del turismo de la costa.

El primer edil ha defendido este martes en un acto que ha reunido a representantes de Convega, la Diputación de Alicante y el sector turístico comarca, que la presentación de la campaña turística en el municipio demuestra la importancia de que las iniciativas de promoción comarcal se desarrollen también desde cada una de las localidades que forman parte de la Vega Baja.

El regidor ha subrayado que Callosa cuenta con una identidad propia dentro de la comarca, sustentada en su historia, su patrimonio y sus tradiciones. Entre ellas ha destacado especialmente la Semana Santa, una celebración “esencial” en la vida cultural del municipio y cuya historia se conserva y se divulga desde el museo que ha acogido el acto.

“Este espacio representa muy bien esa identidad local que también queremos sumar al relato común de la comarca”, ha señalado Franco.

Turismo de aventura

Junto al patrimonio y las tradiciones, el alcalde ha puesto el foco en la sierra de Callosa de Segura, un enclave paisajístico que, a su juicio, refuerza la oferta turística del municipio y abre nuevas posibilidades vinculadas al turismo activo.

Franco destaca, en este sentido, las rutas de senderismo, las zonas de escalada y la vía ferrata como recursos capaces de atraer a visitantes interesados en la naturaleza, el deporte y las experiencias al aire libre. "Estos elementos convierten a Callosa en un punto de referencia para el turismo deportivo y de aventura en la Vega Baja", asegura.

La oferta permite complementar los atractivos más tradicionales de la comarca con actividades relacionadas con el contacto con el entorno, el ejercicio físico y el descubrimiento del paisaje. De esta manera, "Callosa puede contribuir a ampliar la imagen turística de la Vega Baja y a mostrar que el territorio ofrece alternativas más allá del sol y la playa", señala.

Oferta comarcal

Asimismo, el alcalde insiste en que cada municipio aporta recursos y características diferentes al conjunto de la Vega Baja. En el caso de Callosa, ha citado su patrimonio, sus tradiciones, la Semana Santa, la sierra y las actividades de turismo activo.

“La suma de todas esas identidades es lo que hace que nuestra tierra sea más rica, más diversa y más atractiva”, ha defendido.

Franco ha valorado la campaña como una herramienta para mejorar la visibilidad de la comarca y aumentar su capacidad para atraer visitantes. A su juicio, la promoción conjunta puede repercutir directamente en los municipios, al favorecer que quienes llegan a la Vega Baja conozcan sus pueblos, consuman en el comercio local, disfruten de la hostelería y descubran el patrimonio y los espacios naturales.

El alcalde también ha señalado que una estrategia turística compartida puede contribuir a generar actividad económica y oportunidades durante todo el año, especialmente si logra conectar los diferentes recursos y experiencias que ofrece cada localidad.

Embajadora de la Vega Baja

La campaña no se dirige únicamente a quienes visitan la comarca desde otros territorios. Franco ha apuntado que también debe servir para que los propios vecinos conozcan mejor los recursos de su entorno y se sientan orgullosos de pertenecer a la Vega Baja del Segura.

En este sentido, ha animado a la ciudadanía a convertirse en embajadora de su municipio y de la comarca, difundiendo sus atractivos y poniendo en valor espacios como la sierra de Callosa, el Museo de Semana Santa y las tradiciones locales.

El alcalde ha defendido que la marca territorio “Vega Baja del Segura, tu tierra y la mía” puede ayudar a construir una oferta turística más completa, capaz de integrar patrimonio, cultura, gastronomía, comercio, naturaleza, tradiciones y turismo activo.

“Desde Callosa queremos aportar nuestra identidad, nuestro patrimonio, nuestras tradiciones, nuestro entorno natural y nuestra forma de ser para que la comarca siga creciendo y proyectándose con más fuerza”, ha afirmado.

Con esta apuesta, Callosa busca consolidarse dentro del relato turístico común de la Vega Baja como un municipio con una identidad cultural muy marcada y, al mismo tiempo, como un destino para quienes buscan senderismo, escalada, vía ferrata y experiencias de aventura en un entorno natural.