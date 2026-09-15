La Vega Baja reivindica su diversidad turística con una campaña para promocionar su identidad: "Tu tierra y la mía"

En el Museo de la Semana Santa se distingue un barco de sal de Torrevieja entre los carteles de la festividad religiosa de años anteriores. Una mezcla de identidades de varios municipios que forman el alma de la Vega Baja.

Y esta es precisamente la filosofía con la que Convega ha creado su nueva campaña de promoción turística que ha presentado este martes en Callosa de Segura.

Una campaña con la que la comarca quiere proyectar una imagen conjunta y reivindicar la diversidad de experiencias que ofrece durante todo el año.

La presentación ha contado con la participación del presidente de Convega y diputado provincial de Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Carlos María Pastor; el alcalde de Callosa de Segura, Juan Antonio Franco Amorós; la directora de Convega, Rosa María Fernández, y el director creativo de Sapristi, Alfred Pavia Mut, responsable del desarrollo de la campaña.

Bajo el lema “Vega Baja del Segura, tu tierra y la mía”, la propuesta pretende mostrar una Vega Baja que va más allá del tradicional turismo de sol y playa. La campaña pone en valor los recursos naturales, paisajísticos, históricos, culturales y gastronómicos de los 27 municipios que integran el consorcio, con el objetivo de atraer visitantes durante todo el año y generar actividad económica en el territorio.

Una comarca, 27 formas de vivirla

Durante su intervención, Carlos María Pastor, ha destacado que el principal objetivo de la campaña es “proyectar una imagen conjunta de la Vega Baja del Segura, aumentar su visibilidad y mostrar la diversidad de experiencias” que pueden encontrarse en sus municipios.

El presidente de Convega ha defendido la necesidad de presentar la comarca como un destino común, sin perder la singularidad de cada localidad. “Es muy difícil contar una sola Vega Baja; por eso hemos contado 27”, ha resumido una de las frases escuchadas durante el acto.

La campaña integra propuestas vinculadas al litoral, el río Segura, la huerta, las salinas, los senderos y las zonas de montaña, pero también al patrimonio histórico, las tradiciones, la gastronomía, el deporte y la naturaleza. La intención es que quienes llegan atraídos por el sol y la playa de localidades como Torrevieja puedan descubrir también las rutas ciclistas, los paisajes de interior, los espacios naturales y el patrimonio de otros municipios.

Pastor ha señalado que la estrategia busca ampliar la oferta turística y evitar que las visitas se concentren únicamente en determinados momentos del año. “Cualquier momento del año es bueno para venir a la Vega Baja”, ha defendido.

En este sentido, ha insistido en que la promoción turística debe estar vinculada al desarrollo económico y beneficiar a los municipios, los alojamientos, la hostelería, el comercio y las empresas de servicios turísticos. “No queremos solo que la gente venga a conocernos, sino que genere economía en nuestros municipios”, ha explicado.

Doble mirada

La iniciativa también pretende dirigirse a la población residente. Convega ha planteado la campaña con una doble mirada: hacia quienes todavía no conocen la comarca y hacia los propios habitantes de la Vega Baja.

El objetivo es que la ciudadanía se reconozca en el relato, valore los recursos que tiene a su alrededor y refuerce su sentimiento de pertenencia. La campaña utiliza palabras y expresiones propias del territorio para construir una comunicación cercana y reconocible tanto para quienes viven en la comarca como para quienes la visitan por primera vez.

“Una tierra compartida” es otra de las ideas que articula el proyecto. La Vega Baja se presenta como un territorio abierto a quienes viven, trabajan, emprenden o simplemente llegan para conocer sus pueblos, su gastronomía, sus fiestas y sus paisajes.

Sonidos de la comarca

Alfred Pavia Mut, director creativo de Sapristi, ha explicado que el reto consistía en encontrar una mirada común para una comarca formada por 27 municipios y con realidades muy diferentes.

La agencia ha optado por alejarse de los códigos habituales de la publicidad turística y trabajar con personas reales, situaciones cotidianas y gestos reconocibles. “No queríamos inventarnos una Vega Baja, sino contar la que ya existe y las muchas maneras de vivirla”, ha señalado.

El spot principal, de 60 segundos, utiliza un ritmo ágil y contrapone distintas formas de disfrutar del territorio: subir a la montaña o acercarse a la costa, hacer deporte o descansar, caminar o parar, descubrir nuevos lugares o simplemente quedarse.

Una de las decisiones creativas ha sido prescindir de una música convencional para dar protagonismo a los sonidos reales: el agua, los pasos, el viento, el ambiente de los espacios y también el silencio. De esta manera, la campaña busca que la tierra se escuche.

El lenguaje ocupa igualmente un papel central. La campaña incorpora términos y expresiones propias de la Vega Baja, con juegos de palabras que pretenden reforzar la identidad local y despertar la curiosidad de quienes llegan desde fuera.