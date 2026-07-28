Detienen en Torrevieja a un prófugo reclamado por Lituania y Alemania tras vivir años con una identidad falsa

La Guardia Civil ha arrestado en Torrevieja a un hombre de 28 años que estaba reclamado por las autoridades de Lituania y Alemania mediante varias Órdenes Europeas de Detención y Entrega, vinculadas a delitos de orden público y contra el patrimonio.

La intervención se ha producido durante un dispositivo de seguridad ciudadana, cuando agentes de la Guardia Civil identificaron a varias personas en la vía pública. Al revisar la documentación de uno de ellos, detectaron inconsistencias que hicieron sospechar sobre la autenticidad de sus datos y sobre su verdadera identidad.

Tras diversas comprobaciones, los agentes confirmaron que el hombre utilizaba una identidad falsa y que era buscado internacionalmente. La identificación real fue posible gracias a la colaboración del Punto Atenas de la Policía Nacional, especializado en el cotejo biométrico facial.

Las pesquisas también revelaron que el detenido habría permanecido años ocultando su identidad, hasta el punto de realizar trámites administrativos y bancarios. Por este motivo, además, se le investiga por un presunto delito de falsedad documental.

El arrestado fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano competente para tramitar las órdenes europeas de detención.

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