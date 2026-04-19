Encuentran a un hombre de 25 años muerto en Torrevieja tras recibir varios disparos

Un joven de 25 años perdió la vida la noche de este sábado en una calle de Torrevieja (Alicante) tras un tiroteo cuyas circunstancias están siendo investigadas por la Guardia Civil, según han señalado a EFE fuentes cercanas al caso.

Según informa Efe, el incidente tuvo lugar alrededor de las 22:30 horas en la calle Bergantín, cerca de la playa del Cura. En ese punto se produjeron varios disparos y, cuando los primeros agentes llegaron, la víctima —de origen argelino— ya había fallecido.

Las primeras hipótesis apuntan a que la muerte se produjo por heridas de bala, aunque será la autopsia, que se realizará en el Instituto de Medicina Legal, la que determine con exactitud la causa del fallecimiento.

La investigación ha sido asumida por el equipo territorial de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Torrevieja, con el apoyo del Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de Alicante.

Su objetivo es reunir todas las pruebas necesarias para aclarar lo ocurrido, en el marco de unas diligencias dirigidas por un juzgado de la ciudad, donde por el momento no se han practicado detenciones.

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