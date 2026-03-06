Dos ladrones roban 4 coches y cometen 3 atracos en una semana entre Alicante y Murcia: ya han sido detenidos

Uno de los coches robados por los detenidos.

El balance delictivo de dos ladrones detenidos por la Guardia Civil deja cuatro coches robados y tres atracos en tan solo una semana entre Alicante y Murcia.

Los hombres han sido arrestados con el apoyo de la Policía Nacional y de las Policías Locales de Orihuela y Albatera por su implicación en una serie de hechos delictivos que se sucedieron entre el 8 y el 14 de febrero.

La espiral criminal se inició el pasado 8 de febrero en la localidad de San Isidro, donde fue sustraído un turismo.

Posteriormente, el vehículo fue recuperado por agentes del Puesto de Pinoso tras frustrar un robo con fuerza en una casa de campo en La Algueña.

En este segundo suceso, dos varones emprendieron la huida a pie entre la arboleda, abandonando el vehículo sustraído.

Esa misma noche, en La Algueña, fueron sustraídos otros dos vehículos, que fueron recuperados pocas horas después en Hondón de los Frailes. Asimismo, en esta última localidad fue sustraído un cuarto vehículo, informa la Guardia Civil.

La inspección de los agentes descubrió que los tres vehículos recuperados presentaban un mismo patrón de actuación: puertas forzadas, bombín de arranque manipulado, equipo de sonido extraído de su ubicación, sin llegar a ser sustraído, y las cuatro ruedas rajadas.

Este modus operandi "poco habitual y especialmente llamativo" hizo pensar en que se trataban de hechos realizados por el mismo autor o autores.

El día 11 de febrero, el vehículo sustraído en Hondón de los Frailes fue utilizado para la comisión de un nuevo robo con fuerza, esta vez en una gasolinera de Archena (Murcia), donde dos varones, tras arrancar la puerta de acceso a la tienda, sustrajeron una máquina expendedora de tabaco, cargándola en el vehículo previamente sustraído.

Días después, durante la madrugada del pasado 14 de febrero, el mismo vehículo fue empleado para intentar cometer otro robo en una estación de servicio de Orihuela.

Esta vez la rápida actuación de la Policía Local al recibir el aviso de la alarma permitió frustrar el robo.

Al ser descubiertos, los ladrones emprendieron la huida a pie, iniciándose una persecución en la que los agentes lograron la detención de uno de los dos presuntos asaltantes.

"El último vehículo recuperado presentaba los mismos daños observados en los anteriores, reforzando la hipótesis de la actuación de un mismo grupo bajo un patrón definido", añade el instituto armado.

La investigación permitió identificar al segundo sospechoso, quien fue detenido el pasado 22 de febrero por la Policía Local de Albatera por estos hechos.

Ambos detenidos se encuentran en libertad a la espera de juicio, se les imputan cuatro delitos de robo o hurto de uso de vehículo a motor y otros tres delitos de robo con fuerza en las cosas en interior de viviendas y establecimientos.

Todos los vehículos sustraídos, excepto uno que apareció calcinado, fueron devueltos a sus legítimos propietarios. La operación, dirigida por el Equipo ROCA de Ibi, ha contado con el apoyo de las Policías Locales de Orihuela y Albatera, así como con la Policía Nacional de Orihuela, y se da por concluida.

Si bien, la Guardia Civil no descarta que los detenidos puedan estar implicados en otros hechos similares.