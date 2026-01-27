Muere un albañil de 54 años al caerse del techo de una empresa en San Fulgencio

Un hombre de 54 años perdió la vida este martes tras caer desde el tejado de una empresa situada en el municipio de San Fulgencio, en la comarca alicantina de la Vega Baja, según informa Efe.

De acuerdo con datos del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y otras fuentes relacionadas con el suceso, el accidente laboral se produjo alrededor de las 9:30 de la mañana en una compañía ubicada en el polígono industrial de Los Moras.

Hasta el lugar acudió una unidad del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), cuyos profesionales solo pudieron certificar el fallecimiento del trabajador.

Noticia en actualización

