Investigan la muerte violenta de un inglés de 29 años en una vivienda en Orihuela Costa

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un inglés de 29 años cuyo cadáver fue hallado la noche del pasado día 21 en el interior de una vivienda en Campoamor, en el término municipal de Orihuela-Costa (Alicante), según han confirmado este martes a EFE fuentes del instituto armado.

Según confirma la propia Guardia Civil a EL ESPAÑOL, en torno a las 21.00 horas del domingo 21 de diciembre, se recibió un aviso vía telefónica del descubrimiento de un cadáver en el interior de la vivienda.

Al parecer, el cuerpo presentaba heridas por arma de fuego, por lo que todo indica a una muerte violenta.

El Equipo de Homicidio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Alicante se ha hecho cargo de la investigación y el Juzgado de Instrucción del partido judicial de Orihuela ha decretado el secreto de las actuaciones.

Por el momento no ha trascendido si ha habido detenciones, ni tampoco el posible móvil del caso.

