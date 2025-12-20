La Vega Baja acoge este fin de semana su mayor mercado de Navidad: 70 puestos repartidos por todo el pueblo

La Vega Baja acude este fin de semana a Catral como quien vuelve a una casa que ya reconoce por el olor, luces, especias, villancicos y casi 70 puestos desperdigados por las calles del pueblo, listos para estrenar oficialmente la Navidad.



Catral se vuelca desde el viernes 19 hasta el domingo 21 de diciembre con su III Mercadillo Intercultural de Navidad “Villa de Catral”, ya instalado en el calendario festivo de la comarca.

Durante todo el fin de semana, cerca de 70 puestos y stands convertirán el casco urbano en el mayor mercado navideño de la Vega Baja, con el comercio local y las asociaciones como auténtica columna vertebral.

Ideal para callejear

El mercadillo se despliega por los puntos más céntricos del municipio: Plaza de España, calle San Emigdio, General Prim y García Ortuño, dibujando un circuito continuo de luces, aromas y acentos.

De este modo, el paseo invita a ir sin prisas y recorrer tranquilamente las calles de la localidad para comprar un detalle artesanal, picar algo de gastronomía internacional y dejarse llevar por la programación cultural que irá salpicando el recorrido durante los tres días.

La cita se presenta como un mercadillo intercultural con actividades de ocio, propuestas infantiles, actuaciones y guiños constantes a la convivencia entre vecinos y visitantes.

La inauguración oficial del mercadillo será el viernes 19 a las 19:00 horas y, a partir de ahí, el ambiente navideño se quedará encendido hasta el domingo, con la programación detallada disponible en las redes del Ayuntamiento de Catral.

La Vega Baja se cita en Catral

Desde el consistorio destacan el mercadillo como punto de encuentro social y cultural, y como motor de dinamización en unas fechas en las que la comarca busca precisamente eso: calles llenas y plazas vivas.

Con su tercera edición y el salto a casi 70 puestos repartidos por todo el pueblo, Catral se reserva este fin de semana el título oficioso de mayor mercado de Navidad de la Vega Baja.

Pueblo de Navidad

Por otro lado, Navalia ya funciona a pleno rendimiento en el Puerto de Alicante. La ciudad de la Navidad abre sus puertas en El Muelle Live y se consolida, desde el 12 de diciembre, como uno de los grandes focos navideños de la capital alicantina.

El recinto, de acceso gratuito, puede visitarse hasta el próximo 6 de enero y está pensado para todos los públicos. Familias, curiosos y amantes de la Navidad encuentran aquí un plan completo frente al Mediterráneo, sin necesidad de calendario ni excusas.

Ubicado en un enclave privilegiado junto al mar, Navalia propone un recorrido inmersivo que conecta las tradiciones del Norte y de Oriente.