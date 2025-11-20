Un joven de 16 años acude al Hospital de Torrevieja tras ser apuñalado por su compañero de instituto

Un equipo médico del SAMU ha asistido este miércoles a un menor de 16 años que presentaba herida por arma blanca y fue trasladado al Hospital de Torrevieja.

Al llegar, el joven ha tenido que ser ingresado y operado de urgencia a raíz de las heridas que le causó el apuñalamiento por parte de un compañero de instituto.

Según confirma la Guardia Civil a EL ESPAÑOL, la agresión se ha producido en la vía pública del municipio.

Tanto la víctima como el presunto autor del ataque cursan estudios en un instituto de la localidad. No obstante, el Equipo de Policía Judicial de la Benemérita ha descartado que el incidente esté relacionado con el ámbito escolar o con grupos organizados, considerándolo un suceso aislado, según las mismas fuentes.

El menor detenido pasará este jueves a disposición de la Fiscalía de Menores, de acuerdo con los datos facilitados por la Guardia Civil.

Noticia en actualización

