Muere un hombre de 52 años en el accidente de una furgoneta en Orihuela

El accidente de una furgoneta en una pedanía de Orihuela provoca la muerte de un hombre de 52 años y otros cinco heridos leves este jueves.

El siniestro, según recoge el Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la Generalitat, se ha producido a primera hora de esta tarde.

El aviso del choque se ha producido a las 16:30 horas. En él se alertaba del accidente de una furgoneta en la calle Don Fernando, un entorno con casas diseminadas más cerca de la pedanía de San Bartolomé que del casco urbano de Orihuela.

Hasta el lugar se han desplazado una unidad del SAMU y dos unidades SVB. Allí, los servicios médicos han confirmado el fallecimiento de un hombre y han asistido a otros cinco de entre 28 a 71 años por contusiones y heridas leves. Los heridos han sido trasladados entre las tres ambulancias al Hospital Vega Baja de Orihuela.

