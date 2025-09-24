Belén, vecina de una pedanía de Orihuela, sobre la llegada del asfalto a su barrio: "Pensábamos que nunca llegaría"

Los vecinos de La Aparecida, en Orihuela, viven días de alegría tras ver asfaltadas sus calles después de más de dos décadas de espera.

La actuación, con una inversión cercana a los 80.000 euros, ha permitido renovar 9.000 metros cuadrados en 12 calles de la pedanía, una mejora largamente reivindicada por sus cerca de 2.000 habitantes.

Reivindicación histórica

El alcalde pedáneo, Clemente, señaló a À Punt que los residentes recibieron las primeras máquinas incrédulos, ya que “llevaban décadas sin ver el asfalto”.

Explicó que el compromiso con esta mejora nació hace casi dos años gracias a la insistencia de una vecina que alertó del mal estado de la vereda por donde transitaba a diario.

Desde entonces, elevó la petición a la concejalía de Infraestructuras y al alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, quienes apoyaron la inversión.

La actuación más destacada se ha llevado a cabo en la vereda del Rincón de los Cobos, donde se han asfaltado 4.980 metros cuadrados, incluyendo un tramo principal de un kilómetro y otro adicional de 200 metros.

Vecinos como Belén Torrecillas recordaron las dificultades que suponían las lluvias y los baches, y la satisfacción de ver ahora unas calles seguras y transitables, especialmente para las personas mayores.

"Mucha alegría, la mayoría están contentos todos porque se puede andar bien, porque hay mucha gente mayor", explicó Belén, añadiendo que muchos pensaban que nunca llegarían a ver sus calles asfaltadas.

La mejora no solo facilita la movilidad, sino que también refuerza el sentimiento de pertenencia y anima a los vecinos a seguir viviendo en la pedanía.

Plan de Asfaltado 2025

Este proyecto en La Aparecida se enmarca dentro de una estrategia más amplia del Ayuntamiento de Orihuela.

El alcalde, Pepe Vegara, y el concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, han presentado el Plan de Asfaltado 2025, dotado con una inversión de 2,3 millones de euros, la mayor de los últimos años para este fin.

El contrato, adjudicado a la empresa Involucra, S.L., contempla dos lotes diferenciados: 1,3 millones destinados a Orihuela ciudad y pedanías, y 1 millón a Orihuela Costa.

Las obras abarcarán la adecuación de calzadas, arcenes, aparcamientos y explanadas, con mezclas bituminosas de alta calidad y un plazo de ejecución de 12 meses.

Según explicó Valverde, los trabajos ya han comenzado en la avenida Príncipe de Asturias y continuarán en la avenida Duque de Tamames, la rotonda de Luis Barcala, la avenida de la Estación y el Puente Viejo, donde se reproducirá el adoquinado original con asfalto impreso.

También se actuará en la conexión de Loazes con el Puente Nuevo, puntos críticos por el volumen de tráfico y su deterioro.

Inversión y beneficios

Una parte destacada del plan se centra en las pedanías, donde se han detectado necesidades cercanas a los 2 millones de euros.

“Este plan cubre prácticamente la mitad y contamos con otra aportación de la Diputación para continuar con la renovación”, afirmó Valverde, destacando el papel de los alcaldes pedáneos en trasladar las demandas vecinales.

Vegara, por su parte, subrayó que el equipo de gobierno trabaja “sin buscar rédito político, sino pensando en el bien común de Orihuela”, y agradeció la paciencia de los vecinos ante los inevitables contratiempos que generan las obras.

“Son actuaciones rápidas y necesarias para garantizar la seguridad y mejorar la movilidad de todos”, añadió.

La Aparecida

El asfaltado recién concluido en La Aparecida representa no solo la culminación de una vieja reivindicación, sino también el primer paso de un plan más ambicioso que, de cumplirse, transformará calles, caminos y arterias principales del municipio a lo largo de 2025 y 2026.

El Ayuntamiento ya ha anunciado que habrá nuevas fases de actuación en la pedanía, con la previsión de que los próximos trabajos comiencen a finales de 2025 o inicios de 2026, manteniendo el objetivo de extender estas mejoras a todos los barrios y zonas de Orihuela.