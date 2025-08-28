Vecinos de Guardamar marchan hasta la Subdelegación de Gobierno para frenar el derribo de las Casas de Babilonia

Los vecinos y familias afectadas por el inminente derribo de las Casas de Babilonia de Guardamar del Segura han comenzado la 'Marcha de la Arena' para concentrarse en el Servicio de Costas y Subdelegación del Gobierno en Alicante.

La protesta por los derribos programados para el 15 de septiembre estará dirigida hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Los afectados caminan desde Guardamar del Segura desde este jueves 28 de agosto para llegar el próximo viernes 29 de agosto a la plaza de La Montañeta de Alicante.

Así, el martes 26 de agosto, a modo de pre-marcha, uno de los vecinos emprendió una travesía por el mar desde el municipio de El Campello hasta Guardamar del Segura en una tabla de windsurf con una pancarta grande donde pone "S.O.S. BABILONIA".

Las familias y vecinos alzan la voz ante lo que consideran esta "injusticia y falta de transparencia" de las Administraciones Públicas", ha señalado en un comunicado la Asociación de Vecinos de Playa de Babilonia.

Desde el colectivo han recordado que las centenarias Casas de Babilonia se construyeron por la propia promoción de la Administración en los años 30 del pasado siglo, y dentro de la más estricta legalidad.

"Se pretende señalar a los vecinos como culpables de un problema del que son víctimas. Con el agravante de que son, precisamente, estas viviendas las únicas que están evitando la muerte definitiva de la pinada de Guardamar (espacio protegido de la Red Natura 2000)", han añadido.

"Mientras España se quema, ¿la única preocupación de este Gobierno es tirar las casas de los ciudadanos honrados, fruto del sudor de su frente?", se han preguntado.

"Hacemos un llamamiento a todos los españoles de bien y a todos los políticos con sentido común de todos los partidos de España. Para que defiendan las casas de la playa de Babilonia y las de tantos otros ejemplos de nuestra geografía, de gentes que viven aún con las puertas abiertas y son la fachada marítima tradicional que nos otorga identidad y modo de vida propio", han defendido desde la asociación.

Exigen al Ministerio "que se respete" el principio de legalidad con la entrada en vigor de la Ley 3/2025, de 22 de mayo, de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, que establece la protección de los núcleos urbanos costeros, como las casas de la Playa de Babilonia (con casi 100 años de historia).

La 'Marcha de la Arena' y posterior concentración pretende "remover las conciencias y hacer rectificar a los representantes públicos que están rompiendo las vidas de estas familias".